ועדת הבחירות המרכזית הודיעה היום (ראשון) כי רשימת "תנועת אחי" לא תתמודד בבחירות לכנסת ה-26, לאחר שכל המועמדים ברשימה התפטרו כדין.

בהודעת הוועדה צוין כי האותיות שהוקצו לרשימה בפתקי ההצבעה היו "צבי". בעקבות הפרישה, הונחו הגורמים האחראים על הקלפיות להקפיד שפתקי הרשימה לא יחולקו לבוחרים ולא יוצבו במגשי הפתקים.

כמו כן, פתק הרשימה יסומן באיקס בכרזות ובמודעות המציגות את פתקי ההצבעה, כדי להבהיר לבוחרים כי הרשימה אינה מתמודדת. ההנחיות חלות גם על הקלפיות הצבאיות, בשינויים המתאימים.

ועדת הבחירות הבהירה כי כל פתק הצבעה של הרשימה שיימצא במהלך ספירת הקולות, בין אם הודפס מראש ובין אם נכתב בכתב יד, ייחשב לפתק פסול. ההנחיה תקפה גם להצבעות שכבר התקיימו בנציגויות ישראל בחו"ל ובצה"ל.

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ההודעה הרשמית מגיעה לאחר שתנועת אחי הודיעה על פרישתה מהמרוץ לכנסת, וכעת ועדת הבחירות מעדכנת את ההנחיות המעשיות לקראת יום הבחירות, כדי למנוע הצבעה לרשימה שכבר אינה מתמודדת.