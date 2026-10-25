נתניהו לחץ על טראמפ: הציע נוסח להצהרות תמיכה

ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה בימים האחרונים לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבקשה להפגין תמיכה ציבורית נחרצת יותר במערכת הבחירות הקרובה. כך דיווח הכתב ברק רביד באתר Axios, בהסתמך על גורם אמריקאי וגורם ישראלי המעורבים בפרטים.

על פי הדיווח, נתניהו שוחח עם טראמפ פעמיים במהלך שלושת הימים האחרונים וביקש ממנו לחזק את תמיכתו הציבורית, בהמשך לפוסט התמיכה שפרסם הנשיא האמריקאי ברשת Truth Social בשבוע שעבר.

ראש הממשלה אף הציע לטראמפ נוסח מוכן לשימוש עבור הצהרות תמיכה נוספות, והעלה הצעה כי הנשיא האמריקאי יקיים שיחות וראיונות עם כתבים ישראלים כדי להביע תמיכה נוספת בפומבי.

בבית הלבן, כך על פי הדיווח, רואים בשדלנות האגרסיבית של נתניהו "סימן למצוקה" ומעריכים כי בלשכת ראש הממשלה חוששים שנתניהו נמצא בפיגור בסקרים.

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הלחץ מצד ראש הממשלה מגיע בעקבות סקרי הסגר של שלוש רשתות הטלוויזיה המרכזיות בישראל, שהראו כי גוש נתניהו רחוק מרוב של 61 חברי כנסת ועומד על כ-50 מנדטים בלבד, כאשר מפלגת הליכוד מתכווצת בסקרים לכ-20 מנדטים. לעומת זאת, סקר ערוץ 14 הציג תמונה שונה וצפה 60 מנדטים לגוש נתניהו.

גורמים בבית הלבן ומקורבי טראמפ מציינים כי מבחינת הנשיא מדובר במצב של "רווח כפול" – אם נתניהו ינצח, טראמפ יוכל לקחת קרדיט על ההצלה הפוליטית ולהשתמש בכך כמנוף לחץ; אם נתניהו יפסיד, לממשלה החדשה בישראל עדיין יהיה אינטרס מובהק לשמור על יחסים קרובים עם ממשלו.

בנוסף, חלק מיועציו של טראמפ רואים בהחלפת ממשל בישראל הזדמנות לקדם את האגנדה שלו במזרח התיכון. מטעם הבית הלבן ולשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה לדיווח.

לפני שבוע בדיוק, באופן חריג ודי חסר תקדים, פרסם טראמפ פנייה "לעם ישראל הגדול" וקרא לציבור לתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות.

כך הוא כתב: "בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה שלה בת ה-51 שנה: 'מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול'", פתח טראמפ את דבריו.

הנשיא המשיך בהקשר האיראני: "איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע אמירות כאלה, שהרי בסופו של דבר הן תמיד מתגשמות? זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הסיסמה המאיימת הזאת. אולם היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא תשנה את דרכיה במהירות, בקרוב נשלים את המלאכה".

הנשיא הוסיף ואף איים ברמז כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת", כתב הנשיא טראמפ.

נשיא ארה"ב שיבח את ראש הממשלה ואמר כי "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!".

טראמפ שיתף בעדות אישית: "צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום. זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל - מדינה שהיא עשתה למענה רבות כל כך. אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", כתב טראמפ וסיים במשפט: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב".

זמן קצר לאחר שיגור ההודעה, פרסם ראש הממשלה נתניהו הודעת תודה לנשיא טראמפ וכתב: "תודה לך הנשיא טראמפ על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת, יחד נשלים את המלאכה", בצירוף סרטון בו נראים השניים.