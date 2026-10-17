הגאון הראשון לציון הרב יצחק יוסף יצא במתקפה חריפה נגד מפלגות השמאל לקראת הבחירות הקרבות, במהלך שיעורו השבועי שנמסר השבוע.

הראשל"צ התריע בפני הציבור החרדי מפני עליית השמאל לשלטון. "אם השמאל יעלה, אוי ואבוי מה שיהיה", אמר. "נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת, איזה דברים הם מתכננים".

הרב יוסף המשיך והתייחס באופן אישי למנהיגי השמאל. "הם רוצים ממש להרוס את הכול. איך הוא מדבר, זה? סגן הרמטכ"ל, אוי ואבוי, זה היה סגן הרמטכ"ל? זה משרתים תחתיו אנשים, כזה עויין את הדת. מדין. מי זה אהוד ברק, איך הוא מדבר נגד הדת?"

הראשון לציון הגדיר את המצב כ"פיקוח נפש רוחני". "הפחד מזה, רבותיי, זה פיקוח נפש רוחני. ככה אני מגדיר את זה, פיקוח נפש רוחני", הבהיר. "וגם לנו, שיש טענות ויש קשיות, למה ככה ולמה ככה, הכול, לשים בצד, לשם שמיים לעשות את זה".

בסיום דבריו חזר הרב יוסף על האזהרה והדגיש את חומרת המצב. "לא בגלל מורשתו של מרן, זה עוד סיבה חשובה. אבל בעיקר הפחד, פיקוח נפש רוחני. אם השמאל יעלה, מה יעשו לנו? אנחנו ניקח את מתן כהנא שר הדתות? ניקח את אלעזר שטרן, אלה שונאי חרדים. ליברמן, ניקח אותו במריצה לזבל? לכן, רבותיי, זה פיקוח נפש".