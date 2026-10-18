בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים הבוקר (ראשון) למחאה בהפתעה, והקדימו את ההפגנות שתוכננו לשעות אחר הצהריים. עשרות מפגינים חסמו את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה, על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה.
בעקבות חסימת הכביש בשעות העומס התפתחו במקום עימותים קשים בין נהגים שנחסמו לבין המפגינים.
המחאה יצאה לדרך בעקבות מעצרם של שני בחורי ישיבה בראשון לציון, שנשפטו ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי. אחד הבחורים הוא ידידיה מזרחי, תלמיד ישיבת אור החיים.
בקרב מפגיני הפלג רואים במעצרים חלק מהמשך הפגיעה בבני הישיבות, וההפגנות נועדו להביע מחאה על מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות.
מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".
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