בבלי
בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות

פלג הרצ"פניקים הפגינו הבוקר: החל הפינוי האלים - אחד הנתיבים נפתח לתנועה

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן יצאו עשרות מפגינים למחאה בהפתעה ● כביש 4 נחסם באזור מחלף גן יבנה ● המחאה על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות

המפגינים חוסמים את כביש 4, הבוקר | צילום: קובי ישראל
המפגינים חוסמים את כביש 4, הבוקר | צילום: קובי ישראל| צילום: צילום: קובי ישראל

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים הבוקר (ראשון) למחאה בהפתעה, והקדימו את ההפגנות שתוכננו לשעות אחר הצהריים. עשרות מפגינים חסמו את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה, על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה.

בעקבות חסימת הכביש בשעות העומס התפתחו במקום עימותים קשים בין נהגים שנחסמו לבין המפגינים.

המחאה יצאה לדרך בעקבות מעצרם של שני בחורי ישיבה בראשון לציון, שנשפטו ל־20 ימי מאסר בכלא הצבאי. אחד הבחורים הוא ידידיה מזרחי, תלמיד ישיבת אור החיים.

בקרב מפגיני הפלג רואים במעצרים חלק מהמשך הפגיעה בבני הישיבות, וההפגנות נועדו להביע מחאה על מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות.

מהמשטרה נמסר כי "כביש 4 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף יבנה עקב הפגנה. ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישמוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".

כביש 4מעצרי תלמידי ישיבותהגאון רבי צבי פרידמןמחאות הפלג

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר