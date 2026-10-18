המפגינים חוסמים את כביש 4, הבוקר | צילום: קובי ישראל - צילום: קובי ישראל המפגינים חוסמים את כביש 4, הבוקר | צילום: קובי ישראל | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:57

בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים הבוקר (ראשון) למחאה בהפתעה, והקדימו את ההפגנות שתוכננו לשעות אחר הצהריים. עשרות מפגינים חסמו את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה, על רקע גל המעצרים של תלמידי הישיבות והמשך מה שהם מגדירים כרדיפת עולם התורה.