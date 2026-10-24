ילד בן 12 נפצע בנפילה ממגלשה בבית שמש

ילד בן 12 נפצע בשבת באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים מגג מגלשה בפארק הרובעי ברמה ד' בבית שמש. הילד קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים.

תורני השבת של ארגון 'צוות הצלה' הוזעקו בשעות אחר הצהריים לפארק הרובעי ברמה ד' בעקבות דיווח על נפילה מגובה. כשהגיעו למקום יחד עם אמבולנס מד"א, הם הוכוונו לתוך הפארק הרובעי.

תורני השבת של 'צוות הצלה', חנניה צ'ולק ומאיר פריד, מסרו: "כשהגענו למקום עם אמבולנס מד״א אותו אנו מאיישים, הכווינו אותנו לתוך הפארק הרובעי, שם ראינו ילד בן 12 הסובל מחבלות בראש ובגפיים העליונות לאחר שנפל מגג מגלשה מגובה כ-5 מטרים".

צוותי ההצלה העניקו לילד סיוע רפואי ראשוני שכלל קיבוע וחבישות. יחד עם פראמדיקים וחובשים נוספים של מד"א, הוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק בירושלים.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילות ילדים שאירעו בשבועות האחרונים. לפני כחודש וחצי, ילד בן שבע נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה בחצר תלמוד תורה בחדרה, כאשר טיפס על מתקן עץ ונפל מגג הביתן.