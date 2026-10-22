שרב לפני השבת: עלייה בטמפרטורות ורוחות חזקות

מזג האוויר היום (חמישי) צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל לעונה. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף, ויתכן אובך בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב.

על פי התחזית, מחר יום שישי יהיה לרוב בהיר. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות אחר הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

ביום שבת קודש יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, אך עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים. אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-28

תל אביב: 20-28

באר שבע: 18-30

חיפה: 21-27

טבריה: 20-33

צפת: 19-29

אילת: 23-32