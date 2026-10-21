תפוחי אדמה פריכים בלי טיגון? זה בדיוק מה שהמתכון הזה מציע. במקום לקלף, לחתוך ולטגן, כאן מבשלים את התפוחים עם הקליפה, מועכים אותם בעדינות ושולחים לתנור. התוצאה: שוליים זהובים ופריכים, קליפה מתפצחת ומרכז רך ואווירי כמו פירה.

המתכון דורש מעט מאוד מרכיבים ועבודה פשוטה, אבל התוצאה מרשימה במיוחד. זו תוספת שקשה להפסיק לנשנש, ושמתאימה לכל ארוחה.

רכיבים

700 גרם תפוחי אדמה קטנים (כ-12–14 יחידות)

1 כף מלח למי הבישול

3 כפות שמן זית

¾ כפית מלח

¼ כפית פלפל שחור

פטרוזיליה קצוצה להגשה (רשות)

אופן ההכנה

מביאים לרתיחה סיר גדול עם מים וכף מלח. מוסיפים את תפוחי האדמה השלמים, עם הקליפה, ומבשלים 20–25 דקות, עד שהם רכים מאוד וסכין ננעצת בהם בקלות.

מסננים היטב ומשאירים את תפוחי האדמה במסננת כחמש דקות, כדי שהאדים יתנדפו לחלוטין.

מחממים תנור ל-200 מעלות בחום עליון ותחתון, או ל-180 מעלות בטורבו.

מסדרים את תפוחי האדמה בתבנית גדולה, במרווחים זה מזה. בעזרת מועך פירה או תחתית של כוס יציבה מועכים בעדינות כל תפוח אדמה לעובי של כסנטימטר עד סנטימטר וחצי. חשוב שהתפוח יישאר שלם יחסית, גם אם הקצוות נסדקים מעט.

מניחים לתפוחי האדמה המעוכים להתייבש בתבנית עוד כחמש דקות.

מזלפים מעליהם את שמן הזית ומפזרים מלח ופלפל שחור. חשוב להקפיד שהשמן יגיע גם לקצוות.

אופים כ-40–45 דקות, עד שתפוחי האדמה זהובים מאוד ופריכים בקצוות. אין צורך להפוך אותם במהלך האפייה.

מוציאים מהתנור, מפזרים פטרוזיליה קצוצה אם רוצים ומגישים מיד.

טיפ לפריכות מושלמת

אל תצופפו את תפוחי האדמה בתבנית ואל תוציאו אותם מוקדם מדי מהתנור. הקצוות השחומים והדקיקים הם החלק הכי טעים והפריך.

בתאבון!