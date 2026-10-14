תאונה קטלנית בדרך בן צבי: צעיר בן 29 נהרג

כוחות החירום בזירת התאונה, הלילה ( צילום: דוברות איחוד הצלה )

צעיר כבן 29 נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בתאונת דרכים קטלנית ברחוב דרך בן צבי ביפו, לאחר שאיבד שליטה על רכבו הפרטי והתנגש בעוצמה בעמוד בצד הכביש.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקדי החירום סמוך לשעה 02:00 בלילה. צוותי רפואה רבים הוזעקו למקום ומצאו את הנהג כשהוא לכוד בתוך הרכב שנפגע קשות. חובשים ופראמדיקים של מד"א ואיחוד הצלה חילצו את הנהג והחלו בטיפול רפואי מציל חיים. הנהג סבל מחבלה רב-מערכתית קשה והיה ללא דופק ונשימה. הצוותים החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו עיסויי חזה, הנשמות ומתן תרופות, ופינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים וולפסון בחולון כשמצבו אנוש. שם, למרבה הצער, נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

זירת התאונה בדרך בן צבי, הלילה ( צילום: דוברות מד"א )

פראמדיק מד"א אריאל ווסרשטיין וחובש רפואת חירום גל סלהוב תיארו את המראות הקשים: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הנהג שהיה לכוד ברכב. הוא היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מפגיעה רב-מערכתית קשה מאוד. התחלנו מיד בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו לבית החולים תוך כדי המשך החייאה במצב אנוש".

אברהם אלדר, חובש איחוד הצלה שהגיע אף הוא לזירה, הוסיף: "מדובר ברכב שהתנגש בעמוד. הענקנו לנהג סיוע רפואי ראשוני וביצענו בו פעולות החייאה ממושכות כבר במקום, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים תוך המשך מאמצי ההחייאה".

שוטרי תחנת יפו ובוחני התנועה של מרחב איילון הגיעו לזירת האירוע, אספו ממצאים ופתחו בחקירה לבירור הנסיבות שהובילו לתאונה הקטלנית.