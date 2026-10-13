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כולם בהכרה מלאה

עשרה פעוטות פותחו תגובה אלרגית במעון בביתר עילית

כוחות ההצלה הוזעקו למעון בביתר עילית לאחר שכעשרה תינוקות ופעוטות פיתחו תסמיני אלרגיה; כולם בהכרה מלאה ומצבם קל

(צילום: דוברות איחוד הצלה)

כוחות הצלה נרחבים הוזעקו הבוקר (יום שלישי) למעון בביתר עילית, לאחר שהתקבל דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית במהלך שהותם במקום.

צוותי רפואה של איחוד הצלה ו הגיעו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי ראשוני לכעשרה תינוקות ופעוטות.

מאיחוד הצלה נמסר כי "צוותי הרפואה מעניקים בדקות אלו סיוע רפואי ראשוני לתשעה פעוטות ותינוקות שפיתחו תגובה אלרגית תוך כדי שהותם במעון בביתר עילית".

ממד"א עדכנו כי "חובשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים".

הזירה בביתר עילית (צילום: מד"א)

גם כוחות המשטרה הוזעקו למקום לבירור נסיבות האירוע. מהמשטרה נמסר כי "בעקבות דיווח אודות חשד לתגובה אלרגית במוסד לימודי בעיר ביתר עילית, כוחות משטרה מתחנה עציון במחוז ש"י, כוחות הרפואה וכב"ה הוזעקו למקום לבירור נסיבות המקרה".

ביתר עיליתאיחוד הצלהמד"אאלרגיהמעון

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