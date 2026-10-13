כוחות ההצלה הוזעקו למעון בביתר עילית לאחר שכעשרה תינוקות ופעוטות פיתחו תסמיני אלרגיה; כולם בהכרה מלאה ומצבם קל

כולם בהכרה מלאה

כולם בהכרה מלאה

גם כוחות המשטרה הוזעקו למקום לבירור נסיבות האירוע. מהמשטרה נמסר כי "בעקבות דיווח אודות חשד לתגובה אלרגית במוסד לימודי בעיר ביתר עילית, כוחות משטרה מתחנה עציון במחוז ש"י, כוחות הרפואה וכב"ה הוזעקו למקום לבירור נסיבות המקרה".

ממד"א עדכנו כי "חובשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים".

מאיחוד הצלה נמסר כי "צוותי הרפואה מעניקים בדקות אלו סיוע רפואי ראשוני לתשעה פעוטות ותינוקות שפיתחו תגובה אלרגית תוך כדי שהותם ב מעון בביתר עילית".

צוותי רפואה של איחוד הצלה ו מד"א הגיעו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי ראשוני לכעשרה תינוקות ופעוטות.

כוחות הצלה נרחבים הוזעקו הבוקר (יום שלישי) למעון ב ביתר עילית , לאחר שהתקבל דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית במהלך שהותם במקום.

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