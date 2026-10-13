כוחות הצלה נרחבים הוזעקו הבוקר (יום שלישי) למעון בביתר עילית, לאחר שהתקבל דיווח על מספר פעוטות שפיתחו תגובה אלרגית במהלך שהותם במקום.
צוותי רפואה של איחוד הצלה ומד"א הגיעו למקום והחלו להעניק טיפול רפואי ראשוני לכעשרה תינוקות ופעוטות.
מאיחוד הצלה נמסר כי "צוותי הרפואה מעניקים בדקות אלו סיוע רפואי ראשוני לתשעה פעוטות ותינוקות שפיתחו תגובה אלרגית תוך כדי שהותם במעון בביתר עילית".
ממד"א עדכנו כי "חובשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומבצעים בדיקות רפואיות לכ-10 פעוטות כבני שנה, בהכרה מלאה, עם תסמיני אלרגיה קלים".
גם כוחות המשטרה הוזעקו למקום לבירור נסיבות האירוע. מהמשטרה נמסר כי "בעקבות דיווח אודות חשד לתגובה אלרגית במוסד לימודי בעיר ביתר עילית, כוחות משטרה מתחנה עציון במחוז ש"י, כוחות הרפואה וכב"ה הוזעקו למקום לבירור נסיבות המקרה".
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