דריכות בעולם התורה והחינוך החרדי: הרכב שופטי בג"ץ יתכנס היום (רביעי) בשעה 12:30 בצהריים לדון בעתירה רגישה ומורכבת שהגיש המרכז הרפורמי לדת ומדינה נגד משרד החינוך והממשלה. העתירה מכוונת ישירות נגד מוסדות הפטור החרדיים, שבהם מתחנכים עשרות אלפי תלמידי תשב"ר ברחבי הארץ.

ההרכב השיפוטי שידון בעתירה כולל את השופטים יעל וילנר, עופר גרוסקופף וגילה כנפי-שטייניץ. העתירה (בג"ץ 5225/24) עוסקת בתוספות תקציביות של מאות מיליוני שקלים שאושרו בשנים האחרונות למוסדות אלו, המרכזים את עיקר שעות הלימוד בלימודי קודש טהורים על פי מסורת הדורות.

בעתירה, שגררה בעקבותיה צו על-תנאי שהוציא בית המשפט נגד המדינה, מבקשים הארגונים הרפורמיים לעצור לחלוטין את העברות התקציבים שאושרו בשלוש השנים האחרונות. לדברי העותרים, מוסדות אלו מחויבים על פי חוק ללמד לפחות 55% מתוכנית היסוד, אולם בפועל משרד החינוך אינו מפעיל מערך פיקוח ממשי בשטח.

בעתירה נטען כי המדינה מסתפקת בבחינת מערכות שעות "על הנייר" ובדיווחים עצמיים של המוסדות, מבלי לשלוח מפקחים קבועים שיוודאו את המתרחש בכיתות בפועל. העותרים מבקשים מבית המשפט להורות על הקפאת התקציבים עד שיוקם מערך פיקוח אפקטיבי.

ביהדות החרדית עוקבים בדריכות רבה אחר הדיון שעומד להתפתח. מוסדות הפטור מהווים את קו ההגנה הוותיק ביותר של החינוך החרדי העצמאי, ומעמדם הייחודי מעוגן בחוק מזה עשרות שנים כדי לאפשר להורים לחנך את בניהם על טהרת הקודש ללא התערבות תכנית של פקידי משרד החינוך.

בסביבת המוסדות מבהירים כי מדובר בניסיון נוסף של ארגוני שמאל ורפורמים לכפות סדר יום תרבותי על המגזר החרדי דרך צינור החמצן התקציבי, תוך פגיעה בזכות היסוד לאוטונומיה חינוכית. החשש הוא שקבלת העתירה תוביל להתערבות חסרת תקדים בתכני הלימוד ובאופי החינוך במוסדות אלו.

הדיון מתקיים תחת צילה של החלטה דרמטית אחרת שניתנה לפני כשבועיים, ביום שלישי ב' בחשוון, שבה קיבל בג"ץ את מתווה היועצת המשפטית לממשלה. באותה החלטה נקבע כי תוספות תקציב שהוקפאו ישוחררו רק בכפוף לבדיקה קפדנית של לימודי ליבה בהיקף של 75%.

אלא שבעוד שאותה החלטה עסקה אך ורק ברשתות החינוך הממוסדות ("החינוך העצמאי" ו"בני יוסף") המחויבות בליבה מלאה, העתירה של היום עלולה להיות מסוכנת בהרבה: היא מנסה לגרור אל תוך הקלחת את "מוסדות הפטור" (תלמודי התורה העצמאיים), המרכזים את עיקר שעות הלימוד בלימודי קודש.

מוסדות אלו, שאינם חלק מהרשתות, נהנים היסטורית ממעמד מוגן שמחייב אותם בחוק ל-55% לימודי יסוד בלבד ומגן עליהם מפני התערבות ישירה של המדינה. כעת, העותרים מנסים לכפות סטנדרטים נוקשים ודרישות פיקוח מחמירות חסרות תקדים גם עליהם, דבר שעלול להוביל למשבר תקציבי חריף בעולם תלמודי התורה.