הערכת מצב במעמד לציון 1,000 יום ללחימה ( צילום: דובר צה"ל )

רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, קיים הבוקר (יום שני) הערכת מצב רב-זירתית בהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אמ"ן ומפקדי כלל הפיקודים – הצפון, המרכז, הדרום והעורף. בפתח הדיון הבהיר זמיר כי משימתו המרכזית של צה"ל בתקופה זו היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח.

הרמטכ"ל ציין כי הצבא נמצא בכוננות עליונה וימשיך לשמור על דריכות ומוכנות גבוהה בכלל הגזרות, על רקע התקופה הרגישה שבה נמצאת מדינת ישראל – הן מבחינה ביטחונית והן מבחינה פוליטית. צעדים מעשיים להגברת המוכנות במסגרת הערכת המצב, הורה הרמטכ"ל על מספר צעדים מעשיים להגברת המוכנות. ראשית, יוטל עוצר יציאות החל מיום חמישי הקרוב בכל יחידות צה"ל, בהתאם להערכת המצב המתמשכת. המהלך נועד להבטיח זמינות מלאה של הכוחות בתקופה הרגישה. האדמו"ר מגור קורא להצביע לג' בבלי | 18.10.26 1 בנוסף, הורה זמיר על עיבוי נוכחות מפקדים – מפקדים בכירים ישהו בחמ"לים, במפקדות וביחידות כדי להבטיח מוכנות וכשירות מבצעית גבוהה. כמו כן, יבוצע תגבור משמעותי בפיקוד המרכז – כוחות ממפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים יוקצו לפיקוד המרכז. החטיבה תשמש כמפקדת חטיבה משימתית במרחב שבין שומרון לבנימין, במטרה לחזק את הפריסה ולהגביר את הנוכחות בשטח. תגבורים נוספים יופנו לשאר הגזרות – אוויר, ים ויבשה – בהתאם לצרכים המבצעיים.

הערכת מצב במעמד לציון 1,000 יום ללחימה ( צילום: דובר צה"ל )

ההחלטות מתקבלות על רקע חשש ממשי כי גורמים עוינים – בין אם ביהודה ושומרון, בעזה, בלבנון או בזירות רחוקות יותר – ינסו לנצל את תקופת הבחירות כדי לערער את היציבות או להפתיע את ישראל. הרמטכ"ל הזהיר בשבועות האחרונים כי "פוטנציאל ההסלמה גבר" וכי הצבא נערך למצבים שבהם ינסו להפתיע אותו.

המסר העולה מהערכת המצב ברור: צה"ל רואה את עצמו אחראי לא רק על ההגנה מפני איומים חיצוניים, אלא גם על יצירת התנאים שיאפשרו לציבור הישראלי לממש את זכותו הדמוקרטית בבטחה.

בימים הקרובים צפויים הצעדים האלה להתחיל להתממש בשטח – עם יותר מפקדים בחמ"לים, יותר כוחות במרחב יהודה ושומרון, ופחות חופשות לחיילים. ההיערכות המיוחדת הזו משקפת את המורכבות הייחודית של קיום בחירות בתקופה ביטחונית רגישה, כאשר צה"ל נדרש להיות ערוך לכל תרחיש.