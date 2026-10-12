כ"ץ לבג"ץ: תמשכו ידכם מהפעילות המבצעית ביו"ש

שר הביטחון ישראל כ"ץ פרסם אמש הודעה חריפה בה הוא קורא לבית המשפט העליון למשוך את ידו מעיסוק בפעילות המבצעית של צה"ל ביהודה ושומרון. השר הבהיר כי התערבות שיפוטית בשיקולים ביטחוניים עלולה לסכן חיי חיילים ואזרחים.

"בג"ץ חייב למשוך את ידו מעיסוק בפעילות מבצעית של צה"ל ביו"ש שבאה להגן על חיי חיילים ואזרחים", כתב כ"ץ. לדבריו, מדובר בסוגיה ביטחונית מבצעית ולא משפטית, ולכן אין זה מתפקידו של בית המשפט להתערב בה.

ההודעה מגיעה על רקע שינוי תפיסת הביטחון ביהודה ושומרון שיזם כ"ץ יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו עם כניסתו לתפקיד. במסגרת התפיסה החדשה, הנחה שר הביטחון את צה"ל לשנות את שיטת הפעילות ולעבור מכניסות ויציאות חוזרות למחנה הפליטים ג'נין, לכיבוש קבוע של מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור א-שמס.

לדברי כ"ץ, מחנות הפליטים הללו הפכו לקיני טרור בהם פעלו גדודי טרור ג'יהאדיסטים נתמכי איראן, שיצאו לבצע פיגועי טרור בכל רחבי יהודה ושומרון ובשטח ישראל. במהלך המבצע, כל 40 אלף תושבי המחנות התפנו, צה"ל חיסל את המחבלים, הרס את תשתיות הטרור - כולל בתים רבים ורחובות צרים וממולכדים - ונשאר במחנות באופן קבוע.

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התוצאות המבצעיות של השינוי בתפיסה היו משמעותיות ביותר: "כתוצאה מכך ירד היקף הטרור ביו"ש ב-80% לרמתו הנמוכה אי פעם, והיכולת לבצע פיגועים בתוך ישראל פחתה מאוד", מסר שר הביטחון. "הרבה חיים נחסכו והרבה פציעות נמנעו - והאתגרים עדיין רבים".

כ"ץ הדגיש כי הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים ישראלים מול איומים חמורים ופעילות של גורמים ג'יהאדיסטים מבחוץ נתמכי איראן והאחים המוסלמים לקידום פעילות טרור בסגנון ה-7 באוקטובר גם ביהודה ושומרון.

"זה לא עניינו של בג"ץ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן", הבהיר השר. הוא הוסיף כי עמדתו בעניין ברורה והוא מתכוון לוודא שתבוא לידי ביטוי בכל דיון שיתקיים בנושא בהמשך.

בסיום הודעתו, הזהיר כ"ץ: "בעניין הזה אני לא מתכוון להתפשר גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת - זאת חובתנו לחיילינו ואזרחינו ואנחנו נעמוד בה".