ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך ביקור בקו התפר, בליווי שר הביטחון, ראש המל"ל ומפקד פיקוד המרכז.

במהלך הביקור הציגו מפקדי צה"ל, שב"כ ומג"ב בפני ראש הממשלה את מערך ההגנה על יישובי קו התפר ואת פעולות הסיכול המתמשכות בכפרים, הכוללות מעצרי מחבלים, החרמת אמצעי לחימה וטיפול באיומים שונים.

בדבריו התייחס נתניהו לחששות מפני פיגועים ותקיפות מצד אויבי ישראל בסמוך למועד הבחירות, והזכיר את האפשרות של "היפוך קנים" – מצב שבו הרשות הפלסטינית החמושה תפנה את נשקה כנגד ישראל.

"אני כאן עם שר הביטחון וקציני צה"ל במה שמכונה קו התפר. מאחוריי מחנה הפליטים לשעבר טולכרם. זה היה מבצר טרור. צה"ל נכנס, ניקה אותו בהנחייתנו, עשה עבודה מצוינת, לא רק פה", אמר נתניהו.

"שמעתי שיש מישהו בבג"ץ שאומר שצריך להחזיר לכאן את התושבים. אלה לא תושבים, אלה מחבלים. מי שישלוט בשטח הזה וישאר בו זה צבא ההגנה לישראל. לא יהיה פה צבא ערבי ממערב לירדן, יהיה פה צבא הגנה לישראל", הוסיף.

"צריך להבין, אנחנו דקות מנתניה, דקות מקו החוף. המותניים הצרות של ישראל כבר לא יהיו צרות. אנחנו שומרים מהירדן ועד הים. מדינה שלנו, שליטה שלנו", הדגיש ראש הממשלה.

נתניהו התריע כי קיימות התרעות על כוונת אויבי ישראל לנסות את המדינה בימים אלה לקראת הבחירות. "אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. צה"ל הציג בפניי ובפני שר הביטחון תוכנית עזה וחזקה. במקרה כזה, לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו. תפגשו כאן עוצמה שלא חלמתם עליה", אמר.

"אנחנו נמשיך לשמור על ביטחון ישראל כאן, בקו התפר, בכל מקום. אנחנו מקימים יישובים כאן, למעלה מ-104, והרבה חוות. אנחנו שומרים על ביטחון מדינת ישראל", סיכם נתניהו את דבריו.