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נערכים לכל תרחיש

הרמטכ"ל הורה: עוצר יציאות לכל חיילי צה"ל ביום הבחירות

רב-אלוף אייל זמיר קבע מהלך חריג לקראת יום ההצבעה, על רקע חשש מפיגועים ומהסלמה איראנית • צה"ל הגביר את הפעילות בכל הגזרות והעלה את רמת המוכנות

מעמד זיכרון לציון שלוש שנים לטבח השביעי באוקטובר, בבסיס זיקים (צילום: דובר צה"ל)

רב-אלוף אייל זמיר, , קבע כי ביום הבחירות יוטל עוצר יציאות על כלל חיילי צה"ל – כך על פי דיווח בחדשות 12.

ההחלטה החריגה התקבלה בעקבות סדרת הערכות מצב שנערכו במערכת הביטחון. במהלך הדיונים עלה חשש ממשי שגורמי טרור שונים ינסו לבצע פיגועים דווקא ביום ההצבעה, במטרה לשבש את מהלך היום האזרחי ולהשפיע על מערכת הבחירות בישראל.

בימים האחרונים מתחזקת ההערכה בישראל כי באיראן נערכים לסבב תקיפה נוסף, כאשר קיימת אפשרות שהמשטר יבחר דווקא ביום הבחירות כדי להפתיע את הישראלים. לא ברור אם החלטת הרמטכ"ל קשורה ישירות להערכות אלו, אך בישראל נערכים לכל תרחיש אפשרי.

במסגרת שינוי תפיסת ההערכות לקראת מועד הבחירות, ננקטת שורה של צעדים מבצעיים:

שינוי דפוס ההגנה ותגבור הפעילות: הצבא שינה את אופי הפעילות ההגנתית והגביר את הנוכחות המבצעית בפריסה רחבה בכלל הגזרות – בגבול ירדן, בסוריה, בלבנון וברצועת עזה.

מעקב מודיעיני צמוד: כוחות הביטחון עוקבים מקרוב אחר אינדיקציות ומידע מודיעיני המצביע על ערוצי פעילות חבלנית עוינת שונים, שדרכם מנסים ארגוני הטרור לפעול.

החלטה זו מצטרפת לדברים שמסר הרמטכ"ל זמיר בשבוע שעבר, כאשר התייחס למתיחות הביטחונית הכללית והבהיר כי בשל העובדה שפוטנציאל ההסלמה בגזרות השונות גבר – הוחלט מבעוד מועד להעלות את רמת המוכנות של צה"ל לרמה גבוהה במיוחד.

איראןצה"לאייל זמירביטחוןבחירות 2025

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