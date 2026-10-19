בשעות הבוקר המוקדמות של היום (יום שני) יצאה משטרת ישראל למבצע מעצרים נרחב ביהודה ושומרון, בשיתוף השב"כ ובליווי כוחות מג"ב וצה"ל. המבצע, שכונה "עלה של זית", מתמקד בחקירת אירועי האלימות שהתרחשו בסוף השבוע באזור בנימין, ובכלל זה החשד לתקיפת דיפלומטים זרים ואשת תקשורת.

עד לשעה זו נעצרו שמונה חשודים, והמשטרה החרימה מספר כלי רכב. החשודים הועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות מרחב שומרון, שם הם נחקרים בקשר לאירועים שהתרחשו בסוף השבוע.

במקביל לפעילות המעצרים, מתבצעת אכיפה של צה"ל ומג"ב לפינוי בניה בלתי חוקית, הפרות צווי אלוף ופלישה לבית פלסטיני. פעילות הכוחות בשטח ומאמצי החקירה נמשכים.

האירועים בסוף השבוע כללו תקרית דיפלומטית חמורה בכפר הפלסטיני טייבה, המצוי בשטח B, כאשר קבוצת פורעים יהודים רעולי פנים תקפה באלימות נציגים ודיפלומטים מצרפת, בלגיה ופולין שהגיעו למקום במסגרת מסיק זיתים. על פי העדויות, הפורעים תקפו גם מוסקים פלסטינים תושבי הכפר הנוצרי.

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שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הבהיר כי ממשל טראמפ דורש מממשלת ישראל לנקוט צעדים נחרצים לבלימת מקרי אלימות וחיכוכים באזור. "הנשיא טראמפ היה ברור מאוד בנושא והוא חזר על כך מספר פעמים", ציין רוביו. "הוא אינו מעוניין לראות עימותים, משבר או התלקחות של מוקד מתיחות חדש ביהודה ושומרון".

רוביו התייחס גם לדיווחים על תקיפת צלמת העיתון 'וושינגטון פוסט'. "ביררנו את הנושא מול השגרירות שלנו בישראל, ואנו אמורים לקבל לידינו מברק רשמי ומפורט בנושא במהלך היום או מחר, עם כל המידע שברשותם", אמר. הוא הוסיף והביע דאגה מפורשת: "ממה שידוע עד כה, זה בהחלט לא נראה טוב. כל הדיווחים הללו מטרידים מאוד".

משרד ראש הממשלה פרסם הודעה רשמית באנגלית בעקבות התקרית, שבה קרא לזהירות רבה לפני הסקת מסקנות ממקרה שפרטיו טרם התבררו במלואם. "אנו קוראים לזהירות לפני הסקת מסקנות מדיווחי היום שדיפלומטים אירופיים הותקפו על ידי ישראלים מוסתרים ביהודה ושומרון", נכתב בהודעה. "כל אלימות נגד דיפלומטים אינה מקובלת. ככל שהאשמה חמורה יותר, כך גוברת הדרישה לראיות משכנעות".

על פי ההודעה, המשלחת הדיפלומטית נכנסה לאזור רגיש עם היסטוריה של עימותים ללא תיאום מוקדם עם צה"ל, כפי שאושר רשמית על ידי הצבא. משרד ראש הממשלה הדגיש כי תיאום כזה חיוני להגנה על דיפלומטים מבקרים ולמניעת אלימות.