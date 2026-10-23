רב-אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, קיים הבוקר הערכת מצב דחופה עם בכירי מערכת הביטחון בעקבות פיגוע הירי הקשה בצומת יהודה. בהערכה השתתפו מפקד פיקוד המרכז, ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדים נוספים.

במהלך ההערכה הוצגו פרטי הפיגוע שבו נפצעו חמישה אנשים, שניים מהם במצב אנוש. על פי הנתונים, שני המחבלים חוסלו על ידי סמג"ד גדוד ארי ומפקד הפלוגה שהגיעו לזירה מיד עם קבלת הדיווח.

הרמטכ"ל חשף בהערכת המצב ממצא מדאיג: "מדובר בפיגוע קשה. פעולתם המהירה של הלוחמים מנעה פיגוע חמור אף יותר ופגיעה נוספת באזרחים ובכוחות הביטחון". רב-אלוף זמיר הבהיר כי "ברכב שבו הגיעו המחבלים לזירת הפיגוע נמצאה כמות רבה של תחמושת, אשר נועדה לשמש לביצוע פיגוע בהיקף נרחב יותר".

הפיגוע התרחש בכביש 35 סמוך למחסום תרקומיא, כאשר מחבלים פתחו באש לעבר נוסעים בכביש. לאחר מרדף קצר הגיעו כוחות צה"ל אל המחבלים שהמשיכו לירות לעבר אנשי כוחות הביטחון, וחיסלו אותם במקום.

במסגרת הערכת המצב אישר הרמטכ"ל את היערכות פיקוד המרכז לכתר מלא על העיר חברון וכפרים נוספים במרחב. כמו כן הורה רב-אלוף זמיר להגביר את המאמצים לביצוע מעצרים נוספים ולחזק את המאמץ המודיעיני באזור.

הרמטכ"ל הנחה גם להיערך לתגבור נוסף של כוחות לפיקוד המרכז על פי דרישה וצורך מבצעי. צעדים אלו נועדו למנוע פיגועים נוספים ולהגביר את הביטחון במרחב.

ממד"א נמסר כי חובשים ופרמדיקים בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים: שניים במצב אנוש שפונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם, אחד במצב בינוני ושניים במצב קל. דובר צה"ל אישר כי שני המחבלים חוסלו וכי כוחות צה"ל ממשיכים בסריקות במרחב.