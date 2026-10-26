מהמעצרים שבוצעו הלילה - צילום: דוברות המשטרה מהמעצרים שבוצעו הלילה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:07

בפעילות מודיעינית משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גלעד וכוח צה"ל מחטמ"ר עציון, נעצרו בלילה שני חשודים בעיר בית לחם. מדובר בתושבי העיר בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, שנעצרו בחשד להזדהות עם ארגון הטרור חמאס ולהחזקת אמצעי לחימה.

הכוחות ערכו חיפושים במספר מוקדים בעיר. באחד הבתים חיפשו ברשות חשוד שעלה כי הוא מזוהה עם ארגון הטרור חמאס, ובמקביל נערך חיפוש בביתו של חשוד נוסף שעל פי החשד החזיק ברשותו אמצעי לחימה.

במהלך הפשיטה תפסו הכוחות ברשות החשודים רובה ציד טעון בתחמושת, מדי צה"ל ואמצעים טכנולוגיים נוספים. שני החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת מעלה אדומים בחשד לעבירות של נשיאה או החזקת נשק והחזקת ציוד צבאי ללא היתר. ניסיון גניבה נועז: אנשי חמאס חוסלו עם ציוד צה"ל ביד בבלי | 20.10.26 בתום חקירתם נכלאו שני החשודים. המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול נגד מסיתים לטרור ומחזיקי אמצעי לחימה בניגוד לחוק, ותפעל למיצוי הדין עמם.

במקביל לפעילות בבית לחם, פעלו שוטרי מחוז ש"י במוקדים נוספים בגזרת יהודה ושומרון. במהלך הפעילות תפסו בלשי תחנת חברון רובה ציד ותחמושת רבה. החשוד בהחזקתם, בן 30, נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת חברון.

הפעילות מצטרפת לשורת מבצעים שביצעו כוחות הביטחון בימים האחרונים בגזרת יהודה ושומרון. לפני מספר ימים נעצרו שלושה חשודים בחברון בחשד להסתה במרשתת ובהבעת תמיכה ואהדה בפיגוע הרצחני.

משטרת ישראל הדגישה כי תמשיך בפעילות נחושה נגד מחזיקי נשק בלתי חוקי ומסיתים לטרור באזור יהודה ושומרון. "נאתר, נחקור ונפעל למיצוי הדין עמם", נמסר מדוברות המשטרה.