זירת התאונה הקטלנית ( צילום: דוברות זק"א )

אסון קשה התרחש אמש (ראשון) בכביש 4 סמוך לאור עקיבא, כאשר רוכב קורקינט חשמלי נפגע מאוטובוס ונפטר במקום. צוותי ההצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הנפגע ללא סימני חיים וקבעו את פטירתו בשטח.

הנפטר הוא עקיבא לייבל ז"ל, בן 18, נכדו של הגאון הרב דוד לייבל שליט"א, נשיא 'אחוות תורה'. המשפחה השכולה, משפחה דתית דוברת צרפתית, מתגוררת ברמת גן. התאונה הקטלנית אירעה בשעות הערב המוקדמות, כאשר הקורקינט החשמלי נפגע מאוטובוס שנסע בכביש. משטרת ישראל פתחה בחקירה לבירור הנסיבות המדויקות שהובילו לאירוע הטראגי. כוחות החירום שהגיעו למקום כללו צוותי מגן דוד אדום ואיחוד הצלה, אך למרבה הצער לא ניתן היה לעשות דבר. הנפגע נמצא ללא סימני חיים, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את פטירתו במקום.

זירת התאונה הקטלנית ( צילום: דוברות זק"א )

זירת התאונה הקטלנית ( צילום: דוברות זק"א )

מתנדבי זק"א מחוז צפון הוזעקו לזירה ופעלו לשמירה על כבוד המת ולאיסוף הממצאים לקבורה.

דוד בירנבוים, ר"צ בזק"א מחוז צפון, מסר: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. כשהגענו לזירה ראינו את רוכב הקורקינט כשהוא מוטל על הכביש לאחר שנפגע מאוטובוס. לצערנו, צוותי הרפואה נאלצו לאשר את מותו במקום. יחד עם המתנדבים אנו פועלים בזירה לאיסוף הממצאים ולשמירה על כבוד המת".

תאונות דרכים בהן מעורבים קורקינטים חשמליים הפכו לתופעה מדאיגה בשנים האחרונות. לפני מספר חודשים נהרג ילד בן שלוש בתאונה קטלנית באור עקיבא, כאשר נפגע מרכב פרטי. גם מקרים של נהיגה פזיזה בקורקינטים זוכים לתשומת לב תקשורתית ואכיפתית מוגברת.

המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה ובבירור האחריות. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.