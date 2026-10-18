מטוס של חברת אוסטריאן איירליינס שהמריא מנמל התעופה בן גוריון לווינה ביצע נחיתת חירום בסופיה שבבולגריה, לאחר שהתקבל דיווח אנונימי על פצצה במטוס.

המטוס חנה בחניה צדדית בבירה הבולגרית, ונבדק ונסרק על פי הנהלים המקובלים. תוך זמן קצר התברר כי מדובר בדיווח שווא, והמטוס שוחרר להמשך טיסתו.

בשבוע שעבר התקבלו שני דיווחים אנונימיים על פצצות בטיסות של חברת דלתא מניו יורק לישראל, שהתבררו אף הם כדיווחי שווא.

האירוע מתרחש שבועות בודדים לאחר התקרית במטוס פליי דובאי, כאשר טייס עומאני ניסה לחטוף את המטוס ולהתרסק ביעדים רגישים בישראל.