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דיווח על פצצה: מטוס מישראל לווינה נחת בחירום בבולגריה

מטוס של אוסטריאן איירליינס שהמריא מנתב"ג לווינה נחת בסופיה בעקבות דיווח אנונימי • לאחר בדיקה נמצא כי מדובר בדיווח שווא

מטוס של חברת אוסטריאן איירליינס, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

מטוס של חברת אוסטריאן איירליינס שהמריא מנמל התעופה בן גוריון לווינה ביצע נחיתת חירום בסופיה שבבולגריה, לאחר שהתקבל דיווח אנונימי על פצצה במטוס.

המטוס חנה בחניה צדדית בבירה הבולגרית, ונבדק ונסרק על פי הנהלים המקובלים. תוך זמן קצר התברר כי מדובר בדיווח שווא, והמטוס שוחרר להמשך טיסתו.

בשבוע שעבר התקבלו שני דיווחים אנונימיים על פצצות בטיסות של חברת דלתא מניו יורק לישראל, שהתבררו אף הם כדיווחי שווא.

האירוע מתרחש שבועות בודדים לאחר התקרית במטוס פליי דובאי, כאשר טייס עומאני ניסה לחטוף את המטוס ולהתרסק ביעדים רגישים בישראל.

נתב"גתעופהבולגריהאוסטריאן איירליינס

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