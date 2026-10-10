התובע הכללי של איחוד האמירויות, ד"ר חמד סייף א-שמסי, חשף פרטים מחקירת ניסיון הפיגוע בטיסת "פליי דובאי" שהייתה בדרכה לישראל. מהחקירה עולה כי בנס גדול סוכל אסון תעופתי כבד ונמנע טבח המוני בנמל התעופה בן גוריון.

ממצאי החקירה מגלים כי טייס המשנה, אזרח עומאן, בחר בקריירה בתחום התעופה בהשראת מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר בארצות הברית. המחבל תכנן להשתלט על המטוס במהלך הטיסה ולרסק אותו ישירות אל תוך טרמינל הנוסעים העמוס בנתב"ג, במטרה לגרום למספר נפגעים רב.

התוכנית הרצחנית יצאה לפועל בגובה רב, כאשר הטייס התנפל בפתאומיות על קברניט המטוס ותקף אותו באמצעות גרזן חירום שנשלף מתא הטייס.

אולם בחסדי שמיים, גילוי תושייה של אנשי הצוות והנוסעים מנע את הפיגוע. אנשי הטיסה ונוסעים ערניים שהיו על המטוס נאבקו עמו בגבורה, הצליחו להשתלט עליו ולנטרלו לחלוטין. בעקבות המאבק באוויר, הופנה המטוס לנחיתת חירום בסעודיה והונחת שם בשלום.

בהודאת המחבל בחקירתו, כמו גם בהודעה הרשמית מטעם התביעה באמירויות, צוין כי אירועי ה-11 בספטמבר הפכו עבורו למקור השראה מרכזי, וכי "הרעיון לבצע פעולה דומה באמצעות מטוס התקבע בתודעתו" לאורך שנים עד להוצאתו אל הפועל.

"עשיתי את זה כנקמה לעזה"

בחקירתו הודה הטייס חמאם אל-חמאמי כי פעל על רקע המתרחש ברצועת עזה. לדברי החוקרים, הטייס אמר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה ואף רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", אמר בחקירתו.

עוד נחשף כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן אם לא יצליח להגיע לנתב"ג. כעת מנסים בישראל לפענח את התמונה המלאה ולבדוק אם מדובר ביוזמה אישית של הטייס או בפעולה שאליה הוכוון או גויס על ידי גורם נוסף.

נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני. במקביל לחקירה, נמשכת בדיקת אנשי הצוות שהיו על המטוס. הרשויות באיחוד האמירויות חקרו את הדיילים, ואלה הכחישו כל מעורבות בניסיון של הטייס.

ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים. מבצע השבת הישראלים מדובאי באמצעות רכבת אווירית של חברות התעופה הישראליות נמשך, וצפוי להסתיים ביום חמישי. עד כה שבו לישראל 7,415 נוסעים.