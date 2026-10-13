משרד החינוך: הטיול אושר, המסלול לא עבר בשטח האסור

משרד החינוך הבהיר היום (יום ג') כי הטיול השנתי בגליל העליון, בו נהרג אתמול (יום ב') הנער אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל בן ה-15 ונפצעו כ-20 תלמידים נוספים, אושר על ידי המשרד בהתאם להנחיות קק"ל ולמגבלות השטח. על פי ההבהרה, תכנון מסלול הטיול לא כלל מעבר בשטח האסור שנקבע בעקבות נזקי המלחמה.

הפיצוץ הקטלני התרחש אתמול בשעת הצהריים בשטח פתוח בסמוך לקיבוץ נאות מרדכי. הבוקר הותר לפרסום כי אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, תלמיד כיתה ט' בישיבת מעלות, הוא הנער שנהרג באסון. 24 פצועים מאושפזים בבתי החולים בצפון, בהם ארבעה במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-13 במצב קל.

ממשרד החינוך נמסר: "משרד החינוך פעל בהתאם למגבלות קק"ל והורה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור".

עוד הובהר כי במסגרת אישור הטיול הועברו הנחיות בטיחות מפורשות, ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ובתחמושת, לצד הנחיה לדווח עליהם באופן מיידי.

דובר צה"ל מסר כי מתחקיר ראשוני של כוחות צה"ל בנקודה עולה כי ככל הנראה מדובר בפצצת מצרר של ארגון הטרור חיזבאללה שנותרה בשטח והתפוצצה.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, קיים אתמול הערכת מצב בזירת הפיצוץ יחד עם מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו. המפכ"ל שיבח את עבודתם המקצועית של השוטרים והחבלנים הפועלים במקום.

במהלך ההערכה הוצגה למפכ"ל תמונת המצב העדכנית ופעילות כוחות המשטרה בזירה. הוא הנחה על המשך הפעולות לבדיקת נסיבות האירוע, תוך שמירה על ביטחון הציבור ובידוד הזירה עד להשלמת הבדיקות הנדרשות. בהערכת המצב שהתקיימה במקום, הוחלט להפסיק את הטיולים לאיזור לימים הקרובים, עד שתתבהר התמונה המלאה של האסון.

ממשרד החינוך הוסיפו: "נסיבות האירוע והמסלול כפי שהתקיים בפועל נבדקות כעת במסגרת תחקיר של צה"ל והמשטרה, בשיתוף משרד החינוך והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. יש להמתין לממצאי הבדיקה בטרם ניתן יהיה לקבוע את מלוא נסיבות האירוע".

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אתמול לבית החולים רמב"ם יחד עם שר החינוך יואב קיש לבקר פצועים מהאירוע הקשה ובני משפחותיהם. ראש הממשלה הנחה את אלוף פיקוד העורף לחדד לכלל הציבור את ההנחיות והאזהרות, להדגיש את האיסור החמור לגעת בנפלים ולסרוק שטחים נרחבים לאיתור נפלים.

משרד החינוך הבהיר כי בימים הקרובים ימשיך, יחד עם השותפים הרלוונטיים, לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם. גורם במשרד ציין כי הטיול אושר על ידי המשרד וכי השתתפו בו בין 45 ל-48 תלמידים ומספר מצומצם של אנשי צוות.