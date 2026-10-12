הרשויות בפולין עצרו אזרח פולני החשוד בתכנון התנקשות בראש הממשלה דונלד טוסק ובשר ההגנה ולדיסלב קושיניאק-קמיש. המידע על התוכנית עורר דאגה רבה במערכת הביטחון, עד כדי כך שביום ראשון התכנסה ישיבה מיוחדת של גורמי הביטחון הבכירים במדינה.

החשוד נעצר באזור שלזיה התחתית שבדרום-מערב פולין, כך דווח ב-BBC. דובר המתאם לשירותים המיוחדים במדינה, יאצק דוברז'ינסקי, אישר לתקשורת המקומית כי מדובר באזרח פולני.

החקירה נפתחה לאחר ששירות ההגנה הממלכתי, הגוף האחראי על אבטחת בכירי השלטון, העביר למשטרה הודעת דואר אלקטרוני מסתורית. ההודעה כללה מידע על תקיפה מתוכננת נגד שני הבכירים. בעקבות המידע החלו הרשויות לבחון את האיום ולפעול במהירות לסיכולו.

במשרד הפנים הפולני אישרו כי התקבל מידע מהימן על אפשרות לפגיעה בטוסק ובשר ההגנה. גורמי הביטחון התייחסו לאיום ברצינות רבה, ודובר מטעם השירותים המיוחדים הדגיש כי קיים חשש ממשי שהאיומים אכן יתממשו.

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ראש הממשלה טוסק הודה לכוחות המשטרה על פעולתם המהירה, ושיבח את מעצר החשוד כפעולה נחושה.

טוסק מכהן כראש ממשלת פולין מאז שנת 2023, לאחר שכבר עמד בראש הממשלה בשנים 2007–2014. בהמשך כיהן גם כנשיא המועצה האירופית, בין השנים 2014 ל-2019.

נכון לעת זו, לא נמסרו פרטים נוספים על זהות החשוד, המניע המיוחס לו או מועד אפשרי שבו תוכננה התקיפה. המתיחות בין המערב לרוסיה הגיעה לאחרונה לשיאים חדשים כאשר טילים וכטב"מים חודרים כמעט מדי יום לשמי מערב אירופה ומדינות נאט"ו. המשטרה בוחנת בשלב זה את כלל הכיוונים האפשריים.