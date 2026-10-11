הנשיא האמריקני דונלד טראמפ מתח ביקורת חריפה כלפי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והאשים אותו בכך שהחמיץ הזדמנויות רבות להביא לסיום המלחמה מול רוסיה.

בשיחה עם עיתונאים בבסיס חיל האוויר אנדרוז במדינת מרילנד, תקף טראמפ את התנהלות המנהיג האוקראיני וקרא לו לקיים בחירות במדינתו. "הוא צריך לקיים בחירות. הוא היה יכול ליישב את הנושא הזה פעמים רבות", הצהיר הנשיא האמריקני.

טראמפ התייחס גם להשלכות הכלכליות של הלחימה וציין: "הוא לא יכול להעלות את מחיר הנפט, הוא עשה מספיק".

בהמשך דבריו חזר טראמפ על עמדתו לפיה המלחמה הייתה נמנעת לחלוטין אילו הוא היה מכהן כנשיא בעת פרוץ העימות. "זו מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות. אם הייתי נשיא אז היא לא הייתה מתרחשת. הנשיא זלנסקי היה יכול לפתור את המלחמה או להגיע לעסקה פעמים רבות. הייתי שם", אמר.

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יצוין כי התבטאויותיו החריפות של טראמפ הגיעו יממה לאחר שהכריז על הסכם עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לאספקת סולר רוסי לשוק הבינלאומי, במטרה לבלום את התייקרות מחיר הדלק. במסגרת המהלך, הקלה ארצות הברית חלק מהסנקציות הכלכליות שהוטלו על יצוא סולר מרוסיה.