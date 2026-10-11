רעש עוצמתי בעוצמה 7.7 טלטל ביום שישי שעבר את פנמה במרכז אמריקה, וגרם לבהלה רחבה ולנזקים במבנים ובתשתיות ברחבי המדינה. בעקבות הרעידה ורעידות המשנה שהמשיכו להורגש, הכריזו הרשויות על מצב חירום, בעוד צוותי החירום ממשיכים לבדוק את היקף הנזקים המלא.

מוקד הרעש היה בדרום המדינה, באזור דליל יחסית באוכלוסייה, במרחק של כ-200 קילומטרים מהבירה פנמה סיטי. עומק הרעידה הוערך בכ-12.6 קילומטרים בלבד, נתון שהגביר את עוצמת הטלטלה שהורגשה באזורים נרחבים במדינה.

רעידת אדמה קשה בפנמה: עשרות נפצעו ומאות מבנים ניזוקו - צילום: רשתות חברתיות רעידת אדמה קשה בפנמה: עשרות נפצעו ומאות מבנים ניזוקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:10

תושבים בערים שונות דיווחו על רעידות חזקות, ובבניינים רבי קומות בבירה נרשמו טלטולים שהובילו לפינוי משרדים ומבני מגורים. במחוזות שונים דווח על הפסקות חשמל, שיבושים בתנועה ונזקים למבנים ולכבישים. הונאה של 194 מיליון דולר במודיעין אריה לוי | 07.10.26 ראש עיר כלוא פנה לתושבים באמצעות AI אריה לוי | 07.10.26 בין המבנים שניזוקו נמנית כנסיית סן אטנסיו ההיסטורית, שבה נרשמה קריסה של חלקים מהמבנה. גם בתי ספר, בתי מלון, מבני ציבור, גשרים ומתקני מים נפגעו. על פי הדיווחים שפורסמו ב-10 באוקטובר, יותר מ-400 מבנים נפגעו, ביניהם בתי מגורים ומוסדות חינוך.

רעידת אדמה קשה בפנמה: עשרות נפצעו ומאות מבנים ניזוקו - צילום: רשתות חברתיות רעידת אדמה קשה בפנמה: עשרות נפצעו ומאות מבנים ניזוקו | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09

הרשויות דיווחו על לפחות 27 פצועים, וכ-300 בני אדם פונו מבתיהם או ממבנים שנפגעו. על פי הדיווחים הראשוניים, לא דווח על הרוגים. במקביל, נמל התעופה הבינלאומי טוקומן השבית את פעילותו באופן זמני, אך הפעילות בו חודשה בהמשך. תנועת הספינות בתעלת פנמה נמשכה כרגיל.

גם לאחר הרעידה המרכזית, הסכנה לא חלפה. רעידות משנה רבות הורגשו באזור, וחלקן הגיעו לעוצמות משמעותיות. ב-10 וב-11 באוקטובר נרשמו רעידות נוספות בעוצמות של כארבע עד כחמש דרגות, והצוותים המקומיים המשיכו לעקוב אחר המתרחש.

עסקים לפני הכל - מוכרים בפנמה בקרב בלימה - צילום: רשתות חברתיות עסקים לפני הכל - מוכרים בפנמה בקרב בלימה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32

בעקבות היקף הנזקים, הכריזו הרשויות על מצב חירום כדי לאפשר את המשך הטיפול באזורים שנפגעו ואת שיקום התשתיות. מדינות נוספות הציעו סיוע, וארצות הברית הודיעה על סיוע בהיקף של חמישה מיליון דולר ועל שליחת צוותי חילוץ למקום.