לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע תמיכה מוחלטת בראש הממשלה בנימין נתניהו והשמיע אזהרות ישירות כלפי המשטר באיראן, הגיבו אתמול (ראשון) בטהרן במתקפה מילולית מתוזמנת. הדרג המדיני, הצבאי והביטחוני הבכיר במשטר האייתוללות שיגר סדרת איומים חריפים כלפי ישראל וארצות הברית.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הפנה אזהרה ישירה לירושלים ולוושינגטון תוך קשירת המהלכים הצבאיים לשיקולים פוליטיים פנימיים. "בפעם האחרונה שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר. רוצים לנסות שוב את מזלכם? אתם מוזמנים. אבל היזהרו - גם לנו יש עבודות שטרם סיימנו", הבהיר.

עראקצ'י תקף בחריפות את ראש הממשלה והוסיף: "נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להישאר מחוץ לכלא, יהיו ההשלכות על ישראל אשר יהיו, ועל אחת כמה וכמה על נשיא ארה"ב".

"השטחים הכבושים יהפכו לאדמה חרוכה"

בדרג הצבאי, הטון הפך לאיומים קשים עוד יותר. דובר משמרות המהפכה, חוסין מוחבי, איים בפגיעה אסטרטגית בתגובה לכל מהלך ישראלי או אמריקני נגד נכסים לאומיים של המשטר. "כל פגיעה בתשתיות האנרגיה של איראן, למרות שתתוקן מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לעד לאדמה חרוכה ותעקור את גוזליהם אל מדבר סיני. העולם יראה מה יקרה!", הצהיר.

מפגן הלוחמנות האיראני הגיע לשיאו בדבריו של ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים באיראן, עבדאללהי, שבחר לתקוף באופן אישי את ההנהגה האמריקנית ואת החוסן הישראלי. "נשיא ארה"ב כבר הזדקן ואין לו כוח לקום ממקומו. החברה האמריקנית ואזרחי ישראל יודעים היטב שיש לכם חולשות חמורות ויסודיות. עליכם לדעת שטעות החישוב הבאה תגרור תגובות שונות וחריפות יותר מבעבר", הצהיר.

עבדאללהי סיכם במסר מתריס: "להעמיד שוב במבחן את מה שכבר נבחן זו טעות; אנחנו מחכים בקוצר רוח להחלטות הטיפשיות שלכם".

ההצהרות האיראניות מגיעות על רקע הבעת התמיכה הפומבית של טראמפ בראש הממשלה לקראת הבחירות בישראל. הנשיא האמריקני הבהיר כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת".