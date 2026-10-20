נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ התייחס הערב (שלישי) למתיחות מול איראן ומסר כי על ארצות הברית לקבל החלטה סופית באיזו דרך היא מעוניינת לנצח את המשטר האיראני.

"אנחנו מתקדמים טוב מאוד מול איראן", ציין טראמפ. "אנחנו רק צריכים לקבל החלטה סופית באיזו דרך אנחנו רוצים לנצח. האם אנחנו רוצים לנצח בדרך הנעימה, או בדרך הלא נעימה". הוא הוסיף: "הם צריכים לקבל החלטה באיזה דרך ננצח". דבריו של הנשיא לשעבר מגיעים על רקע מתיחות גוברת בין וושינגטון לטהרן. בישראל מתריעים מפני חישוב מוטעה שעלול להוביל להסלמה. במקביל, דיווחים בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד" חשפו יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין שתי המדינות. על פי הדיווח, המתווה כולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין. מקורות המעורים במגעים מסרו כי ההצעה זכתה להסכמה אמריקנית וכי איראן הביעה הסכמה עקרונית מוקדמת. שדד מצלמה והתרברב – נעצר מיד אריה לוי | 19.10.26 המרכיב המרכזי מבחינת וושינגטון הוא הפיקוח הגרעיני: טהרן הסכימה לאפשר ביקור חשאי ולא פומבי של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית באתרי הגרעין במדינה. בתמורה, ההצעה נוגעת לריבית שנצברה על סכום של 6 מיליארד דולר המוחזק בבנקים בקטר. בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייב להפיל את המשטר האיראני. "אנחנו מחויבים, אני מחויב, להשלים את המלאכה", אמר נתניהו באוניברסיטת קריית שמונה - תל חי החדשה. "להשלים את המלאכה זה אומר להפיל את משטר הטרור באיראן, זה ראש התמנון הארסי הזה. אתה גודע אותו, וזה יפול".

נתניהו הוסיף כי "חייבים להשלים את חיסול המשטר האיראני - זה הדבר העיקרי. שוחחתי על כך עם הנשיא טראמפ לא פעם, כולל שלשום. משום שכל עוד הוא חי, גם אם הוא מוכה, חבול, חבוט - הוא כל כך קנאי שהוא ינסה מחדש לעשות מה שהוא עשה לפני שנה".

במקביל, שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' ערך ביקור חשאי בישראל, במהלכו נועד לפגישה בארבע עיניים עם ראש הממשלה. הביקור נחשף באתר החדשות האמריקני 'אקסיוס', בהסתמך על שני מקורות המעורים בדיונים הסגורים. הצנזורה הצבאית אסרה על פרסום דבר הפגישה בתקשורת הישראלית.

הגעתו של הבכיר האמריקני נשמרה בסודיות מוחלטת והתרחשה בצל ההתייעצויות המתוחות שנערכות בימים אלו בין ירושלים לוושינגטון. במרכז השיחות: היערכות משותפת ואפשרויות פעולה לקראת חידוש פוטנציאלי של הלחימה בחזית האיראנית.

בשיחה טלפונית שהתקיימה בין נתניהו לטראמפ, הודה ראש הממשלה לנשיא לשעבר על תמיכתו. "אני כל כך אסיר תודה על התמיכה המדהימה הזו. היית מנהיג מדהים של העולם החופשי, של אמריקה", אמר נתניהו. טראמפ כינה את נתניהו "לוחם" וחזה לו "ניצחון עצום".

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נתניהו פנה לטראמפ ואמר כי עליהם להשלים את המשימה: "יש לנו עבודה לסיים. אמרת את זה, ונסיים את זה ביחד". טראמפ השיב לו והבטיח כי "אף אחד אחר לא יעשה את זה". הנשיא לשעבר הדגיש כי את הצהרת התמיכה בנתניהו ניסח בעצמו.

גורמים דיפלומטיים מעריכים כי לאחר בחירות האמצע באמריקה תיתכן מתקפה משותפת שתגרור דרישות לוויתורים ישראליים. בישראל ממשיכים להזהיר מפני חישוב מוטעה שיוביל להסלמה, כאשר המתיחות ממשיכה לגבור בין שתי המדינות.