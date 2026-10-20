ארה"ב שולחת נושאת מטוסים שלישית למזרח התיכון

נושאת המטוסים "תיאודור רוזוולט" ( צילום: Centcom )

ארצות הברית מרחיבה את נוכחותה הצבאית במזרח התיכון ושולחת לאזור את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים "יו.אס.אס תיאודור רוזוולט" (USS Theodore Roosevelt), יחד עם יחידת המשלוח ה-13 של חיל הנחתים האמריקני.

על פי דיווח רשת פוקס ניוז, שני גורמים אמריקניים אישרו כי הכוחות צפויים להגיע לאזור עד סוף חודש נובמבר. המהלך נועד להרחיב את אפשרויות הפעולה של הצבא האמריקני, בעוד הנשיא דונלד טראמפ שוקל את צעדיו הבאים מול איראן. הפריסה תוסיף לאזור כ-10,000 מלחים ונחתים, כך על פי הדיווחים. בכך צפויה ארצות הברית להעמיד במזרח התיכון שלוש נושאות מטוסים במקביל: "תיאודור רוזוולט", "ג'ורג' ה.וו. בוש" ו"ג'ורג' וושינגטון". נושאת המטוסים "רוזוולט" יצאה מנמל הבית שלה בסן דייגו ב-27 בספטמבר, בדרכה לפריסה ממושכת. קבוצת התקיפה שלה כוללת גם את הסיירת "צ'וסין" (USS Chosin), לצד כלי שיט וכוחות אוויר נוספים. במקביל, קבוצת המוכנות האמפיבית של "מקין איילנד" (USS Makin Island), שאליה משויכת יחידת המארינס ה-13, יצאה אף היא לדרך.

מימין: המנהיג העליון של איראן, חמינאי; משמאל: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

יחידה משלוחית של המארינס וקבוצת מוכנות אמפיבית כוללות בדרך כלל יותר מ-4,000 מלחים ונחתים. קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים מוסיפה אלפי אנשי צוות וכוח אווירי משמעותי, המרחיב את יכולתה של ארצות הברית לפעול בזירה.

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הדיווחים על התגבור הצבאי מתפרסמים על רקע האפשרות לחידוש המערכה נגד איראן. ב-1 באוקטובר דיווח עיתון וושינגטון פוסט כי הפנטגון נערך לאפשרות של הצבת שלוש קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים במזרח התיכון במהלך נובמבר. לפי גורמים אמריקניים ששוחחו עם העיתון, הכוח המשולב עשוי לכלול קרוב ל-20 אלף אנשי צבא ועד 150 מטוסי קרב.

גם סוכנות הידיעות AP דיווחה על הגעתם הצפויה של אלפי מלחים ונחתים נוספים, והצביעה על כך שהתגבור עשוי להגדיל את הנוכחות הימית האמריקנית באזור ליותר מ-20 אלף מלחים ונחתים, לצד מאות כלי טיס.

טראמפ עצמו ציין בריאיון למגזין טיים כי ייתכן שיגביר את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית, שייערכו ב-3 בנובמבר. עם זאת, פריסת הכוחות אינה מעידה כשלעצמה שהתקבלה החלטה לפתוח במתקפה חדשה. היא מעניקה לממשל האמריקני אפשרויות צבאיות נוספות, הן במקרה של הסלמה והן לצורך תגבור או החלפת כוחות שכבר שוהים באזור.

התגבור מתבצע בשעה שהעימות מול איראן ממשיך להשפיע על המצב הביטחוני ועל שוקי האנרגיה, וההיערכות האמריקנית מעידה כי וושינגטון מבקשת לשמור בידיה יכולת פעולה משמעותית אם המאמצים המדיניים לא יובילו להסדר.

על פי וושינגטון פוסט, שלוש קבוצות התקיפה עשויות לכלול יחד קרוב ל-20 אלף אנשי צבא ועד 150 מטוסי קרב. העיתון ציין גם כי ייתכן שהספינות החדשות ישמשו להחלפת כוחות הנמצאים בים כבר חודשים, ולא בהכרח לתוספת קבועה של כוחות. בנוסף, מעקב הצי של USNI News מ-19 באוקטובר אישר כי קבוצת "מקין איילנד", הכוללת את יחידת המארינס ה-13, נעה מערבה באוקיינוס השקט לאחר ביקור בהוואי.