הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א ( צילום: יעקב כהן )

הגאון רבי אברהם סאלים שליט"א, ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה, שיגר מכתב חיזוק מיוחד לבחור אליהו דברה, תלמיד ישיבה המוחזק בכלא הצבאי לאחר שנעצר על ידי המשטרה הצבאית בגין אי-התייצבות.

במכתבו מחזק ראש הישיבה את רוחו של הבחור הכלוא בשל דבקותו בלימוד התורה הקדושה. "שמענו בצער רב על מאסרך בכלא באשמה על היותך תלמיד ישיבה שתורתו אומנותו, בעוונותינו הרבים על ידי ממשלת ישראל – ה' יחזירם בתשובה", פותח הגר"א סאלים את דבריו. בהמשך המכתב מצטט ראש הישיבה את דברי דוד המלך בתהילים ומפנה אותם לעבר העצור: "'גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע כי אתה עמדי' – שכינתא בגלותא, השכינה עמך ושומרת עליך. אשריך שנתפסת על דברי תורה לקדש שם שמים".

המכתב המלא

הגר"א סאלים ממשיך ומעודד את תלמידו לחזק את חוסנו הרוחני והנפשי בין כתלי הכלא: "היה חזק באמונה, בתורה ובפחד בורא עולם, וישבור מסך הברזל ועול המלכות. כל עולם התורה מתייצב עמך בגאון ונושא את עול התורה באהבה, ומתפללים ומייחלים לתשועת ה', כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו, ותצא לחופשי בקרוב".

את מכתבו מסיים חבר מועצת חכמי התורה במילות חיבה ובמבט צופה פני ישועה: "אוהבך ומעריכך מאוד, היה חזק עד התשועה".