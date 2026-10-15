שאלה קשה הוצגה השבוע בפני ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו: שוחטים בגופי הכשרות אמורים לצאת בימים הקרובים לשחיטות בחו"ל, אך חלקם – אלו הנוסעים למדינות רחוקות כדוגמת דרום אמריקה – לא יוכלו לשוב ארצה בזמן כדי להצביע בבחירות. האם עליהם לדחות את הנסיעה, למרות הפסד הפרנסה הכרוך בכך?

הרב רפאל מנת, רב קונצרן אוסם-נסטלה וראש המוסדות בזכרון יעקב, שהוא מנאמני ביתו של ראש הישיבה, הציג את השאלה בפניו. תשובתו של הגר"ד לנדו הייתה נחרצת: "בחירות זה צורכי הרבים יותר, כל קול, כל קול חשוב מאוד מאוד בשביל עם ישראל".

דבריו של ראש הישיבה משקפים את חומרת השעה כפי שהוא רואה אותה – בחירות גורליות לעם ישראל בכלל ולעולם התורה בפרט, עד כדי כך שיש לדחות נסיעות לשחיטה ולוותר על פרנסה למען ההשתתפות בהן.

התמלול המלא של השיחה:

הרב מנת פתח: "יש שאלה מאוד קשה, השוחטים בגופי הכשרויות אמורים לצאת בערך שבוע או עשרה ימים אחרי סוכות לחוץ לארץ לשחיטות, לשחוט בשר לעם ישראל. אז מי שנוסע לפולין יכול לחזור לבחירות, אבל מי שנוסע לדרום אמריקה או למקומות הרחוקים, שזה שלושה ימים נסיעה – אין מצב שהם יחזרו לבחירות. שואלים, האם לעכב את השחיטות ולצאת רק אחרי הבחירות?".

ראש הישיבה השיב: "בחירות זה צורכי הרבים יותר. מה אם יעכבו, לא יהיה מה לאכול?".

הרב מנת הבהיר: "יהיה מה לאכול, זה פרנסה של השוחטים, זה הרבה דברים...".

הגר"ד לנדו: "אז מה אתה רוצה?".

הרב מנת: "אני שואל מה לעשות".

הגר"ד לנדו: "זה צורכי עם ישראל הבחירות".

הרב מנת: "אז שיחכו?".

ראש הישיבה הדגיש: "מה אני יכול לעשות? זו שאלה חשובה מאוד, גדולה מאוד – אבל צורכי עם ישראל, כל קול, כל קול, כל וקול – חשוב מאוד מאוד".

הרב מנת: "בסדר, נגיד להם. הם משלמים בכיס בשביל זה, הם ישלמו בכיס בשביל זה, זה פחות פרנסה שלהם, של הצוות, אבל בסדר".

הגר"ד לנדו: "אני לא יכול להגיד להם דעות, הם שואלים אותי...".

הרב מנת: "כן, שואלים".

ראש הישיבה ציין: "כשאמרת שנוגע לפרנסה, זה לא אמרת בהתחלה. זה טוב, אבל לא אמרת בהתחלה. הוספת עוד נושא...".

הרב מנת הסביר: "הצוות ככה, אם הוא נוסע מתחילת החורף אז הם יכולים לנסוע שלוש פעמים, אם הם נוסעים רק אחרי הבחירות הם נוסעים פעמיים, אז זה גם שאלה של פרנסה".

הגר"ד לנדו חזר על עמדתו: "הם מצפים ממני שאני אגיד שלא יהיו בבחירות? כל קול, כל קול חשוב מאוד מאוד בשביל עם ישראל".

הרב מנת ביקש: "אז אני מבקש בשבילם שהראש ישיבה יברך אותם על זה שהם מקריבים בשביל זה...".

ראש הישיבה סיים בברכה: "השם יעזור, ייתן להם כפל כפליים נחת, אריכות ימים, כל הדברים הטובים".