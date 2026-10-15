בבלי
הדברים המלאים

הגרמ"ה הירש בכינוס רבני הקהילות לקראת הבחירות: "הם מפחדים"

ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש בפגישה עם רבני רכסים: הממשל עושה קושי בכל שטח – בחינוך העצמאי, בחיידרים, בסמינרים • הדגיש: צריכים 100% מאלו שראויים להצביע

דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א | צפו
דבריו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שליט"א | צפו

רבני רכסים ונציגי מפלגת דגל התורה בעיר עלו אמש לביקור במעונם של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, להתייעץ ולהתברך לקראת הבחירות הקרובות.

בפגישה במעונו של , פתח ראש הישיבה בתיאור חד של המציאות שבה נתון הציבור החרדי. "אני לא יודע אם אתם יודעים, המדיניות של הממשל שיש היום", אמר. "יודעים על הבעיות עם הצבא, אבל יש בעיות בכל שטח ושטח – זה בחינוך העצמאי, בחיידרים, זה בסמינרים, בכל מקום ומקום שאפשר להם לעשות איזה קושי בשבילנו, עושים".

ראש הישיבה הוסיף כי "דברים שכל השנים לא עשו שום דבר, היום בכל דבר ובכל המקומות עושים את זה, שזה יהיה בסכנה".

הגרמ"ה הצביע על המניע העומד מאחורי המדיניות: "למעשה יש אצלם העניין של הפחד, מה יהיה בעוד 20 שנה, שהם יהיו מיעוט. מה העצה נגד זה? לשנות אותנו, שבאותו זמן אנחנו לא נהיה כל כך חרדים, וממילא הם לא יאבדו את הכוח בתוך המדינה".

"אבל צריכים להבין שאצלם זו מלחמת קיום", הזהיר. "וכשיש מלחמת קיום, אדם מאוד חזק להילחם".

מכאן עבר ראש הישיבה לדרישה ברורה מהנוכחים: "הדרך היחידה שאנחנו נוכל להילחם נגד זה על פי דרך הטבע, לפני הריבונו של עולם, זה רק אם גם אנחנו נעשה משהו מיוחד מיוחד. וגם כלפי הריבונו של עולם, אנחנו צריכים סייעתא דשמיא מיוחד מיוחד מיוחד כדי שנצליח בכל השטחים".

"כדי שהריבונו של עולם יהיה בשבילנו בסייעתא דשמיא מיוחדת, הוא צריך לראות שאנחנו רוצים אותו", המשיך הגרמ"ה. "אם הריבונו של עולם רואה שאנחנו רוצים אותו, אז יהיה גילוי שכינה. אם הוא רואה שלא אכפת לנו מהריבונו של עולם, אז יהיה הסתר פנים. וזה מה שאומרת הגמרא".

את דבריו חתם ראש הישיבה בדרישה למאה אחוז: "הקדנציה הזאת משהו מיוחד מיוחד, וגם מבחינת הסייעתא דשמיא צריך שתהיה מיוחדת. וזו הסיבה שרציתי להגיד לכם שכל אחד ואחד צריך לעשות את העבודה שלו ולקבל 100%".

"100% מאלו שראויים להצביע בשבילנו, שיצביעו", הדגיש. "אם בכל מקום יהיו 100% מאלו שראויים להצביע בשבילנו, אז תהיה סייעתא דשמיא על פי דרך הטבע לנצח".

בחירותהרב משה הלל הירשדגל התורההרב דב לנדורכסים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר