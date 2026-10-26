הגר"צ פרידמן: כפיית הגיוס רצח עם; להפגין בכל עוז

יוזמות לשיבוש יום הבחירות באמצעות הפגנות וחסימות כבישים מרכזיים ברחבי הארץ צוברות תאוצה בקרב הפלגים. בכיר במשטרה אישר כי קיימות התראות על כך וכי הכוחות נערכים למנוע את ההפרעות.

במקביל, הגאון רבי צבי פרידמן, מנהיג פלג הרצ"פניקים בפלג הירושלמי, שמרבית ההפגנות שהתקיימו בשנה האחרונה נגד מעצר תלמידי ישיבות יצאו בהוראתו, פרסם מכתב חריף לקראת הבחירות.

במכתבו, הרב פרידמן אוסר באופן מוחלט על תלמידיו להשתתף בבחירות, מגדיר את גזירת הגיוס כ"רצח עם", וקובע כי אין דרך להתגבר על הגזירה אלא להתנגד לה בכל תוקף ולהפגין בכל עוז.

במכתבו, מיום ט' במרחשון, כותב הרב פרידמן: "באשר לגזרת השמד של הגיוס, אין כל דרך להתגבר עליה ע"י מו"מ והסכמה, או במישור הפרלמנטרי, או בכל דרך שהיא. ומי שסבור אחרת, חי באשליות".

הגר"צ פרידמן ממשיך וכותב כי "העצה היחידה: להתנגד בכל תוקף ולהיכנס למאסרים בשמחה, ולהפגין בכל עוז, ולא להתפעל מסנקציות למיניהן, עד כדי מסירות נפש. כדי לעמוד בזה, תנאי בדבר, שלא יחוש אדם אפילו משהו של הכרה ואהדה לציונות ולמדינה, ולכן אין להשתתף בבחירות".

בהמשך מכתבו, הוא מבהיר כי "מלבד זאת, כפיית הגיוס היא בגדר רצח עם, וא"א להצביע בבחירות של מדינה מושחתת מעין זו. ובזאת אנו מבטאים ש'כל כלי יוצר עליך לא יצלח'. ויש לקוות בס"ד שיגיע יום שישתכנעו שאין להם סיכוי לבצע את זממם, וירפו מאתנו".

לסיום, כותב הרב פרידמן במכתבו: "ופשיטא ואנן סהדי שכל גדולי הדור בעשרות השנים האחרונות שבעבר הורו להשתתף בבחירות היו הולכים כעת בדרך זו, ומורים שאין להשתתף בבחירות כלל. ויהי רצון שיקוים בנו: והקב"ה מצילנו מידם. בברכה נאמנה, צבי פרידמן".

כפי שדווח קודם לכן, המשטרה נערכת לניסיונות לשבש את ההצבעה ביום הבחירות. בכיר במשטרה אישר כי קיימות התראות להפגנות חרדים שנועדו להפריע להצבעה במהלך יום הבחירות ולהביא לחסימת צירים, אך העריך כי יום הבחירות יעבור בשקט יחסי.