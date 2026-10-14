בבלי
מעצר בחור ישיבה

"התורה בוקעת את חומות הכלא" - עצרת ישיבת אורחות מאיר 

ראש ישיבת "אורחות מאיר" הגאון רבי מאיר ועקנין הורה על עצרת חיזוק מול הכלא בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה אליהו דבדה • המשגיח פנה אל הבחור הכלוא: "איפה המקווה? איפה החברותא?"

מאות תלמידי ובוגרי ישיבת "אורחות מאיר" מירושלים התכנסו אמש (שלישי) לעצרת תפילה ומחאה מול שערי בכפר יונה, בעקבות מעצרו של חברם לספסל הלימודים, הבחור אליהו דבדה.

העצרת נערכה בהוראה ישירה של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר ועקנין, שהגדיר את ההשתתפות כ"חובה קדושה". במכתב ששיגר לתלמידים קרא הגר"מ ועקנין "לחזקו ולתמוך בו ולזעוק אשריך שנתפסת על דברי תורה".

במהלך העצרת פרצו המשתתפים בשירה ובריקודים לצלילי "עצו עצה ותופר" ו"בשלטון הכופרים", וזעקו על כליאתם של בני ישיבות בעוון אי-התייצבות.

"איפה המקווה? איפה החברותא?"

משגיח הישיבה, הרב נריה רחמים, נשא דברים נרגשים מול חומות הכלא ופנה בדמיונו אל הבחור הכלוא בתוכו:

"אני מדמיין לעצמי, אתה קם בבוקר ואומר למפקד: איפה המקווה? באיזה שעה הודו? איפה ראש הישיבה? איפה השיחות? לקחתם, הוצאתם אותי מן המים!", אמר המשגיח. "אבל התורה נמשלה למים – היא בוקעת את חומות הכלא. אליהו, מחכים לך בבית המדרש בעוז ובתעצומות".

הבחור נעצר בשבוע שעבר בסביבות השעה 04:00 לפנות בוקר על ידי המשטרה הצבאית בבית הוריו שבבאר שבע. במוצאי שבת עלו רבני הישיבה למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים שהתעניין בשלומו של הבחור ואף בחן אפשרות לבקרו.

עצרת זו מצטרפת לשרשרת מחאות נרחבת בשערי כלא 10, ובכללן עצרת ענק של כאלף ילדי חסידות ברסלב שנערכה שלשום במקום בראשות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר

מהעצרת מול כלא 10 (צילום: קובי ישראל)
תלמידי הישיבה בעצרת (צילום: קובי ישראל)
מהעצרת מול הכלא (צילום: קובי ישראל)
כלא 10מעצר בחורי ישיבותאליהו דבדהישיבת אורחות מאירהגאון רבי מאיר ועקנין

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