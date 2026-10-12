היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 עצרה הבוקר (יום שני) 24 חשודים במסגרת פרשת שחיתות ציבורית נרחבת במרכז הארץ. בין הנעצרים: ראש רשות מקומית גדולה במרכז הארץ, רעייתו, ומנכ"ל החברה הכלכלית של הרשות.

המעצרים מגיעים בתום חקירה סמויה שנמשכה למעלה משנה, במהלכה הפעילה המשטרה משאבים רבים, אמצעים טכנולוגיים ואיסוף מודיעיני מורכב. החקירה ביססה חשדות לעבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס.

על פי ממצאי החקירה, ראש הרשות ומנכ"ל החברה הכלכלית, תוך מעורבות בולטת של אשת ראש הרשות, פעלו להיטיב עם גורמים שונים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן. בתמורה למעטפות הכסף, החשודים דאגו להטות מכרזים עתירי ממון ולהבטיח את זכייתם של המשחדים בתחומים מגוונים בתחום שיפוטה של הרשות המקומית.

במהלך החקירה הסמויה נחשפה התפתחות נוספת: מעורבותם של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ. על פי נתוני המשטרה, העבריינים היו מעורבים – במישרין או בעקיפין ולאורך זמן – במנגנון הזרמת השוחד בתמורה לזכייה במכרזים עירוניים. בנוסף, נבדק חשד כי במסגרת הפרשה בוצעו גם עבירות אלימות.

כוח מסווה תפס קטין שיידה אבנים יאיר טל | 05.10.26

במהלך פשיטת הפתע עצרו בלשי יאח"ה 17 חשודים ועיכבו 7 נוספים. במקביל למעצרים, נערכו חיפושים נרחבים בבתיהם של החשודים, במשרדי הרשות המקומית ובבתי עסק שונים, שבמהלכם תפסה המשטרה כספים ורכוש לצורך חילוט.

במשטרה ציינו כי החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. כלל החשודים הועברו לחקירה במשרדי יאח"ה במטה להב 433. בהמשך היום תבקש המשטרה מבית משפט השלום בראשון לציון להאריך את מעצרם של המעורבים המרכזיים.