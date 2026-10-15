אירוע יוצא דופן של סגירת מעגל התרחש בעיר רהט, כאשר פעילות מבצעית של לוחמי משמר הגבול בדרום הארץ הפכה לסיפור אישי שנגע ללבם של אנשי היחידה.

הסיפור החל כאשר לוחמי מג"ב דרום ערכו פעילות מבצעית בעיר רהט, במסגרת אכיפה וטיפול בתופעת השוהים הבלתי חוקיים המנסים להסתנן לאזור. במהלך הסיורים זיהו הלוחמים חשוד שרכב על אופנוע ללא לוחיות רישוי – דבר שעורר חשד מיידי.

הלוחמים סימנו לרוכב לעצור לצורך בדיקה, אך החשוד התעלם מההוראות, לחץ על המצערת והחל במנוסה ברחובות רהט בניסיון להימלט.

תיעוד וידאו מהאירוע חושף את רגעי המרדף: בסרטון נראים הלוחמים מנהלים מעקב צמוד מתוך רכב מבצעי אחר האופנוע הנמלט, כאשר הרוכב מתמרן במהירות בין כלי רכב ובין שדרות עירוניות.

המנוסה נמשכה זמן קצר, שכן הלוחמים לא הרפו, סגרו על החשוד במהירות והצליחו להשתלט עליו ולעצור אותו במקום. בהמשך התיעוד ניתן לראות את סוף המרדף: החשוד יושב כפוף באחד הרחובות כשהוא מוקף בלוחמי מג"ב, כאשר לצדו ניצב האופנוע השחור חסר לוחיות הרישוי.

התפנית המפתיעה התרחשה לאחר תפיסת החשוד. במסגרת הנהלים השגרתיים, החלו הלוחמים לבדוק את מספר השלדה של האופנוע כדי להתחקות אחר מקורו. הבדיקה העלתה תחילה חשד כי מדובר בכלי רכב גנוב, אך ברור עמוק יותר העלה נתון מפתיע: התברר שכתשעה חודשים קודם לכן, אותו אופנוע בדיוק נגנב לאדם שהתברר כחברם הטוב המשרת עמם כתף אל כתף ביחידה, עוד בטרם החל את שירות הקבע שלו במשמר הגבול.

החשוד שנעצר הועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה ברהט השייכת למחוז הדרומי של משטרת ישראל. המעגל הושלם כאשר האופנוע האבוד הושב לידיו של הלוחם המופתע, לאחר שאותר והוחזר אליו ישירות על ידי חבריו ליחידה.