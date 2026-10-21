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פעילות משטרתית בירושלים

10 שב"חים נתפסו באתר בנייה ברמת אשכול

שוטרי מחוז ירושלים ערכו בדיקה באתר בנייה בשכונה ואיתרו תושבי שטחים ששהו בישראל ללא היתר • המשטרה פועלת לאיתור המעסיק

מעצר השוהים הבלתי חוקיים ברמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי השיטור העירוני במחוז ירושלים ערכו הבוקר (יום רביעי) בדיקה באתר בנייה בשכונת רמת אשכול, במסגרת פעילות יזומה. במהלך הבדיקה איתרו השוטרים 10 תושבי שטחים ששהו במקום ללא היתרי כניסה לישראל.

השוהים הבלתי חוקיים נעצרו במקום והועברו לחקירה בתחנת משטרת לב הבירה. במקביל, מבוצעות פעולות לאיתור המעסיק שהעסיק אותם באתר הבנייה ולביצוע מעצרו.

משטרת ישראל הדגישה כי העסקה, הלנה או הסעה של שוהים בלתי חוקיים מהווה עבירה פלילית, ומהווה סיכון ביטחוני ממשי לביטחון הציבור. המשטרה מסרה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד שוהים בלתי חוקיים, וכן נגד המעסיקים והמסייעים להם, אשר יישאו באחריות מלאה למעשיהם.

מעצר השוהים הבלתי חוקיים ברמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)
מעצר השוהים הבלתי חוקיים ברמת אשכול (צילום: דוברות המשטרה)
שוהים בלתי חוקייםמשטרת ירושליםאתר בנייהרמת אשכול

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