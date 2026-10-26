תחקיר שפורסם אתמול (ראשון) בעיתון האוסטרלי "סידני מורנינג הראלד", בשיתוף "בריסביין טיימס" ו-WAtoday, מנסה לבנות קשר בין העברות כספים עסקיות של איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר למשרד עורכי הדין הישראלי חדד-שנהר-רוט לבין משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי הפרסום, חברת Consolidated Press International (CPI), אחת מחברות ההשקעות שבשליטת פאקר, העבירה לפחות 1.25 מיליון דולר לחשבון המשרד בבנק מזרחי-טפחות. מדובר בתשלומים חודשיים שוטפים בסך 50 אלף דולר שהחלו ב-23 בספטמבר 2024 ונמשכו במשך כשנתיים.

למרות הניסיון בתקשורת לקשור את התשלומים להגנתו המשפטית של ראש הממשלה, מקור המכיר מקרוב את ענייניו הכספיים של פאקר הבהיר חד-משמעית כי הכספים נועדו אך ורק לשירותים שניתנו לפאקר עצמו, ובראשם איתור הזדמנויות עסקיות וליווי השקעות בישראל – תחום שבו לפאקר אינטרסים עסקיים ידועים ורחבי היקף. אותו גורם הדגיש כי אין לתשלומים שום קשר לתיקיו של נתניהו.

העיתון האוסטרלי נאלץ להודות בהגינותו בגוף התחקיר כי לא הצליח לאמת אם נתניהו אכן הפיק תועלת כלשהי מאותם תשלומים ממושכים וקבועים.

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למרות הודאה זו, בעיתון בחרו לצטט גורם אנונימי שטען כי יש "לחקור את העניין בדחיפות" כדי לבחון האם מדובר בטובת הנאה שלא דווחה, וזאת על רקע החלטות עבר של הרשויות בישראל שמנעו מנתניהו להסתמך על מימון תומכים לצורך הגנתו המשפטית. בעיתון אף טענו כי פאקר וחברותיו, בהן חברת האחזקות Consolidated Press Holdings (CPH), לא הציגו מסמכים המפרטים את העסקאות הספציפיות, וכי עו"ד עמית חדד לא הגיב לפניותיהם.

בפועל, משרד חדד-שנהר-רוט הוא מאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים והחזקים בישראל במשפט מסחרי, אזרחי וליטיגציה, ומייצג מאות לקוחות עסקיים ובינלאומיים ללא קשר לפעילותו הציבורית של עו"ד חדד כסנגורו של ראש הממשלה – תפקיד שקיבל לידיו כסנגור מרכזי לאחר פרישתו של עו"ד בועז בן צור. שכירת משרד ישראלי מוביל בידי מיליארדר זר היא נוהג מסחרי מקובל בכל קנה מידה.