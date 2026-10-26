תחקיר שפורסם אתמול (ראשון) בעיתון האוסטרלי "סידני מורנינג הראלד", בשיתוף "בריסביין טיימס" ו-WAtoday, מנסה לבנות קשר בין העברות כספים עסקיות של איש העסקים האוסטרלי ג'יימס פאקר למשרד עורכי הדין הישראלי חדד-שנהר-רוט לבין משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
לפי הפרסום, חברת Consolidated Press International (CPI), אחת מחברות ההשקעות שבשליטת פאקר, העבירה לפחות 1.25 מיליון דולר לחשבון המשרד בבנק מזרחי-טפחות. מדובר בתשלומים חודשיים שוטפים בסך 50 אלף דולר שהחלו ב-23 בספטמבר 2024 ונמשכו במשך כשנתיים.
למרות הניסיון בתקשורת לקשור את התשלומים להגנתו המשפטית של ראש הממשלה, מקור המכיר מקרוב את ענייניו הכספיים של פאקר הבהיר חד-משמעית כי הכספים נועדו אך ורק לשירותים שניתנו לפאקר עצמו, ובראשם איתור הזדמנויות עסקיות וליווי השקעות בישראל – תחום שבו לפאקר אינטרסים עסקיים ידועים ורחבי היקף. אותו גורם הדגיש כי אין לתשלומים שום קשר לתיקיו של נתניהו.
העיתון האוסטרלי נאלץ להודות בהגינותו בגוף התחקיר כי לא הצליח לאמת אם נתניהו אכן הפיק תועלת כלשהי מאותם תשלומים ממושכים וקבועים.
למרות הודאה זו, בעיתון בחרו לצטט גורם אנונימי שטען כי יש "לחקור את העניין בדחיפות" כדי לבחון האם מדובר בטובת הנאה שלא דווחה, וזאת על רקע החלטות עבר של הרשויות בישראל שמנעו מנתניהו להסתמך על מימון תומכים לצורך הגנתו המשפטית. בעיתון אף טענו כי פאקר וחברותיו, בהן חברת האחזקות Consolidated Press Holdings (CPH), לא הציגו מסמכים המפרטים את העסקאות הספציפיות, וכי עו"ד עמית חדד לא הגיב לפניותיהם.
בפועל, משרד חדד-שנהר-רוט הוא מאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים והחזקים בישראל במשפט מסחרי, אזרחי וליטיגציה, ומייצג מאות לקוחות עסקיים ובינלאומיים ללא קשר לפעילותו הציבורית של עו"ד חדד כסנגורו של ראש הממשלה – תפקיד שקיבל לידיו כסנגור מרכזי לאחר פרישתו של עו"ד בועז בן צור. שכירת משרד ישראלי מוביל בידי מיליארדר זר היא נוהג מסחרי מקובל בכל קנה מידה.
התחקיר אף ניסה להחיות מחדש פרשיות ישנות והזכיר כי פאקר ונתניהו הכירו בעבר באמצעות המיליארדר ארנון מילצ'ן, וכי פאקר נקשר בעבר ל"תיק 1000" בנוגע למתנות ואף לרכישת הווילה הסמוכה למשפחת נתניהו בקיסריה.
לפי התחקיר, לאחר שנים של נתק שהחל עם פתיחת החקירות ב-2016, הקשר בין השניים חודש ביולי 2024 בעת ביקורו המדיני של ראש הממשלה בקונגרס בוושינגטון, שבו נכח פאקר כאורח מיוחד ובהמשך בארוחת שבת משותפת – כאשר התשלום הראשון למשרד עורכי הדין הועבר כ-8 שבועות לאחר מכן. קישור לוח הזמנים הזה מוצג בתחקיר כראיה נסיבתית, אך מתעלם מכך שפאקר מחדש מעת לעת את עסקיו בישראל.
בתגובה לפניית העיתון, דוברו של ראש הממשלה הדף את השאלות בביטול והבהיר כי מדובר בטענות סרק שאינן ראויות להתייחסות: "לא אכפת לי כהוא זה מהשאלות שלכם. אנחנו עסוקים מאוד. יש לנו עכשיו בחירות".
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