ליברמן בכנס בחירות ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, פירט במוצאי שבת את תוכנית העבודה הפוליטית שלו לקראת הכנסת ה-26, תוך שהוא מסמן את היעדים המרכזיים שבכוונתו להשיג מיד לאחר הבחירות הקרובות.

בציוץ שפרסם ברשת X, הצהיר ליברמן בנחרצות: "חייבים לסלק את ביבי". לדבריו, "מיד עם השבעת הכנסת ה-26, נפעל להחלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ולבחירת יו"ר כנסת חדש. לאחר מכן, נעביר את 'חוק הנאשם' בשלוש קריאות - ובזה תם הסיפור". מדובר בתוכנית שמטרתה המוצהרת לסיים את כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוך שינוי הסטטוס-קוו בסוגיות דת ומדינה. תחבורה ציבורית בשבת לפי צביון מקומי סקרים חדשים: פער של 11 מנדטים בבלי | 14.10.26 1 מוקדם יותר באותו יום התייחס ליברמן לסוגיית השבת, והצהיר כי בממשלה הבאה שבה יישב, בכוונתו לדאוג להפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה. ליברמן הבהיר כי המהלך יתבצע בהתאם לצביון המקומי של כל עיר. ההצהרות מגיעות כאשר הבחירות לכנסת ה-26 מתקרבות במהירות, ומפלגות הימין והשמאל מתכוננות למערכה פוליטית סוערת. ליברמן, שבעבר שימש כשר אוצר ושר ביטחון, ממקם את עצמו כשחקן מרכזי בגוש השינוי. מתקפה חריפה על איזנקוט: "גנץ 2" יו"ר ישראל ביתנו לא מסתפק במתקפות על הליכוד, ומכוון את חיציו גם כלפי שותפיו הפוטנציאליים לאופוזיציה. ביום שישי פתח ליברמן במתקפה חריפה נגד יו"ר מפלגת ישר!, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, והצמיד לו את הכינוי: "גנץ 2". בפוסט ארוך שפרסם, טען ליברמן כי פניו של איזנקוט מועדות לישיבה בקואליציה משותפת עם הליכוד והמפלגות החרדיות. "ככל שעובר הזמן התמונה הולכת ומתבהרת", כתב ליברמן והטיח האשמה: "גדי איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי".

גדי איזנקוט ( צילום: אוליבייה פיטוסי/פלאש90 )

איזנקוט וגנץ מצדם דחו את הטענות בתוקף. יו"ר ישר! פרסם הודעה בה הוא מבקש מהציבור המייחל לשינוי "להתעלם מהספינים ולהרים ראש לעבר הניצחון הגדול". איזנקוט הדגיש כי המשימה שלו היא להבטיח "הכרעה ברורה של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים של שינוי", והזהיר כי "עם ישראל לא יסלח לפוליטיקאים שלא יתעלו לגודל השעה".

גנץ, מצדו, תקף את ליברמן בחריפות: "ליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שעשינו למען המדינה". ההתנגשות בין ליברמן לאיזנקוט משקפת את המתחים הפנימיים בגוש השינוי, כאשר 11 ימים בלבד נותרו עד לבחירות.