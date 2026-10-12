סקר חדשות 12 שפורסם כשבועיים לפני מועד הבחירות מציב את מפלגת ישר! בהנהגת גדי איזנקוט בראש המערך הפוליטי עם 23 מנדטים. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו נחלשת במנדט אחד ומקבלת 20 מנדטים.
מפלגת ביחד בהנהגת נפתלי בנט זוכה ב-13 מנדטים. ישראל ביתנו בהנהגת אביגדור ליברמן והדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת.
במגזר החרדי: יהדות התורה נחלשת במנדט אחד ומקבלת 7 מנדטים, בעוד ש"ס מתחזקת ל-8 מנדטים. עוצמה יהודית בהנהגת איתמר בן גביר מתחזקת אף היא ל-8 מנדטים. הציונות הדתית-זהות בהנהגת בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין זוכה ב-6 מנדטים.
מפלגת המילואימניקים והכלכלית בהנהגת יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.
הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 8 מנדטים, ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס זוכה ב-5 מנדטים.
מפלגות שנותרות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל בהנהגת עופר וינטר, שהייתה יעד למתקפה ישירה בקמפיין של נתניהו, עם 1.8%. הציבור החרדי בהנהגת מוטי לייטנר עם 0.6%, כחול לבן בהנהגת בני גנץ עם 0.5%, ונעם לישראל בהנהגת אבי מעוז עם 0.2%.
מפת הגושים נותרת ללא שינוי: 54 מנדטים למפלגות האופוזיציה, 49 לקואליציה ו-13 למפלגות הערביות.
0 תגובות