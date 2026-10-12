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סקר בחירות

סקר חדשות 12: איזנקוט מוביל, הליכוד נחלשת

כשבועיים לפני הבחירות: ישר! עם 23 מנדטים, הליכוד יורדת ל-20 • בנט עם 13 • יהדות התורה נחלשת ל-7, ש"ס מתחזקת ל-8 • וינטר נשאר מתחת לאחוז החסימה

ראש הממשלה נתניהו (צילום: יונתן סינדל/פלאש90)

סקר חדשות 12 שפורסם כשבועיים לפני מועד הבחירות מציב את מפלגת ישר! בהנהגת גדי איזנקוט בראש המערך הפוליטי עם 23 מנדטים. הליכוד בהנהגת נחלשת במנדט אחד ומקבלת 20 מנדטים.

מפלגת ביחד בהנהגת זוכה ב-13 מנדטים. ישראל ביתנו בהנהגת אביגדור ליברמן והדמוקרטים בהנהגת יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת.

במגזר החרדי: יהדות התורה נחלשת במנדט אחד ומקבלת 7 מנדטים, בעוד ש"ס מתחזקת ל-8 מנדטים. עוצמה יהודית בהנהגת איתמר בן גביר מתחזקת אף היא ל-8 מנדטים. הציונות הדתית-זהות בהנהגת בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין זוכה ב-6 מנדטים.

מפלגת המילואימניקים והכלכלית בהנהגת יועז הנדל וירון זליכה עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים.

הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד מקבלת 8 מנדטים, ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס זוכה ב-5 מנדטים.

מפלגות שנותרות מתחת לאחוז החסימה: עמך ישראל בהנהגת עופר וינטר, שהייתה יעד למתקפה ישירה בקמפיין של נתניהו, עם 1.8%. הציבור החרדי בהנהגת מוטי לייטנר עם 0.6%, כחול לבן בהנהגת בני גנץ עם 0.5%, ונעם לישראל בהנהגת אבי מעוז עם 0.2%.

מפת הגושים נותרת ללא שינוי: 54 מנדטים למפלגות האופוזיציה, 49 לקואליציה ו-13 למפלגות הערביות.

נפתלי בנטבנימין נתניהוגדי איזנקוטיהדות התורהבבליסקר בחירות

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