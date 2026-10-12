ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל/פלאש90 )

סקר חדשות 12 שפורסם כשבועיים לפני מועד הבחירות מציב את מפלגת ישר! בהנהגת גדי איזנקוט בראש המערך הפוליטי עם 23 מנדטים. הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו נחלשת במנדט אחד ומקבלת 20 מנדטים.