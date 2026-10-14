שבועיים לפני מועד הבחירות, שיגר יו"ר מפלגת 'ישר!' והרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (מיל') גדי איזנקוט, התקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. בראיון מקיף שהעניק לתוכניתם של ינון מגל ובן כספית ברדיו 103FM, התייחס איזנקוט לראיון שהעניק נתניהו בערוץ 14 והשמיע ביקורת נוקבת.

"מכמיר לב. הכרתי אותו במצב אחר לגמרי. לשמוע את רצף השקרים שלו - אני שואל את עצמי אם הוא מאמין בזה", אמר איזנקוט.

הרמטכ"ל לשעבר דחה בתוקף טענות שיוחסו לו על ידי ראש הממשלה, לפיהן תמך באיראן גרעינית או התנגד לכיבוש עזה. "הוא ידע עד כמה דחפתי אותו לתמרן ברצועה", הבהיר איזנקוט. "יש גבול לחוצפה".

על רקע סקר חדשות 12 שפורסם לאחרונה, המעמיד את 'ישר!' במקום הראשון עם 23 מנדטים לעומת 20 מנדטים לליכוד, הציג איזנקוט אופטימיות. יחד עם זאת, הוא הזהיר: "אנחנו במצב של תיקו צמוד. נכריע את המערכה הזאת רק אם הציבור שלנו יקום ויצא להצביע".

תוכנית עבודה: ועדת חקירה וחוק גיוס לכולם

איזנקוט פירט את סדר העדיפויות שלו לשבועיים הראשונים שלאחר הבחירות: הקמת ועדת חקירה ממלכתית, העברת חוק גיוס חובה לכלל האזרחים, ביטול החוק החדש לבחירת שופטים, והגבלת כהונת ראש ממשלה ל-8 שנים.

בנוגע לאפשרות של חבירה למפלגות חרדיות, הבהיר איזנקוט: "נציג בכיר בא אליי. אמרתי לו שאני אהיה הקשוח ביותר בנושא הגיוס, גם אם מה שיעמוד מול הקמת הממשלה זה הפוילע שטיק שלכם". העיתונאי עמית סגל העריך שמדובר בח"כ משה גפני, אולם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר דחה את תוכן הדברים שיוחסו לפגישה.

בנושא הביטחוני הציע איזנקוט להציב אולטימטום תחום בזמן לחמאס להתפרק מנשקו, ואם לא - להביא לכיבוש מלא של הרצועה והשמדת הכוח הצבאי. כמו כן דחה את קמפיין הליכוד 'או ימין או פלסטין' ואמר: "זאת חוצפה. מעולם לא תמכתי בשתי מדינות. אני תכננתי את אסטרטגיית הדאחיה ונלחמתי בטרור כל חיי, ואחרי שהשתחררתי הפכתי פתאום ל'שמאלן'".