הגסת' מאשר: "ביקרתי בישראל ונפגשתי עם נתניהו"

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', אישר הלילה (בין שלישי לרביעי) לראשונה את קיומו של ביקור חשאי שערך בישראל בתחילת השבוע. במהלך הביקור נועד הגסת' עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, על רקע המתיחות הגוברת בזירה האיראנית והמגעים המתנהלים בין ירושלים לוושינגטון.

הגסת' אישר את דבר הביקור, אך סירב בתוקף להיכנס לפרטים. "הייתי שם כדי לבקר את החיילים שלנו, והייתה לי הזדמנות לשוחח עם ראש הממשלה", מסר. לגבי תוכן השיחה הוסיף: "כמובן, תוכן השיחה שלנו אינו משהו שאוכל לדבר עליו, אבל הם היו שותפים טובים, ואני מעריך את זה".

הביקור החשאי התקיים ביום שני, כשמונה ימים בלבד לפני מועד הבחירות בישראל, ונשמר בסודיות מוחלטת. הן הפנטגון והן לשכת ראש הממשלה נמנעו מלהגיב לפרסום, מה שהגביר את הערפול סביב מטרת הפגישה ותוכנה.

במקביל, גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל על ידי עיתונאים על נסיעת הבזק של שר ההגנה לישראל. כשנשאל האם ביכולתו לחשוף פרטים על הנושאים שעלו במפגש בירושלים, השיב הנשיא בקצרה: "אני לא יכול לעשות את זה כרגע, לא".

הביקור מתקיים על רקע דיווחים על מגעים בין וושינגטון לטהרן. על פי דיווח בעיתון הערבי "אל-ערבי אל-ג'דיד", פקיסטן וקטר מתווכות בין שתי המדינות במטרה למנוע חידוש העימות. לפי הדיווח, המתווה כולל העברת ריבית בהיקף של 6 מיליארד דולר מכספים איראניים מוקפאים בבנקים בקטר, בתמורה לצעד איראני בתחום הפיקוח על תוכנית הגרעין.

בישראל, ראש הממשלה נתניהו ביקר השבוע באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר הרתעה חד לאויבי ישראל. בדבריו הדגיש את המוכנות הגבוהה של חיל האוויר ואמר: "יש לנו את המוכנות, הנחישות והיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש".

הנשיא טראמפ התייחס אף הוא למתיחות מול איראן ואמר כי יש לקבל החלטה סופית באיזו דרך ארצות הברית רוצה לנצח את המשטר האיראני. "אנחנו מתקדמים טוב מאוד מול איראן", מסר טראמפ. "אנחנו רק צריכים לקבל החלטה סופית באיזו דרך אנחנו רוצים לנצח. האם אנחנו רוצים לנצח בדרך הנעימה, או בדרך הלא נעימה".