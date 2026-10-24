יחידת 730 תאבטח את איזנקוט באופן פרטי החל ממחר

מפלגת ישר! פרסמה אמש (מוצאי שבת) הודעה רשמית לפיה החל ממחר, יום ראשון, יאובטח יו"ר המפלגה גדי איזנקוט באמצעות חברת אבטחה פרטית שתופעל בהנחיית יחידת 730 – היחידה לאבטחת אישים במסגרת שירות הביטחון הכללי.

ההודעה הגיעה במענה לפניות עיתונאים, ומסיימת תקופה של אי-ודאות בנוגע להסדרי האבטחה של איזנקוט. לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנושא האבטחה, לאחר שהמשטרה העלתה את רמת הסיכון על יו"ר ישר! לרמה 4 מתוך 6.

על פי דיווח קודם בחדשות 12, המשטרה זיהתה רמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר, והמפכ"ל דני לוי מסר חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. הוועדה המייעצת המליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי יהיה זה שיאבטח את איזנקוט.

אולם בסוף חודש ספטמבר פרסמה מפלגת ישר! הודעה רשמית לפיה שירות הביטחון הכללי דחה לעת עתה את הבקשה להצמיד מעטפת אבטחה ליו"ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה, למרות הערכות קודמות ולמרות המלצתה המפורשת של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים.

ההחלטה שפורסמה אמש משנה את המצב, כאשר חברת אבטחה פרטית תאבטח את איזנקוט באמצעות יחידת 730. יצוין כי מדובר בפתרון שונה מהמלצת הוועדה המקורית, שקראה לאבטחה ישירה על ידי השב"כ.