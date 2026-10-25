פחות מ-48 שעות לפני פתיחת הקלפיות לכנסת ה-26, הורה יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הבוקר (יום ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, למפכ"ל המשטרה דני לוי וליועצת המשפטית לממשלה להשיב בדחיפות לעתירה שהוגשה נגדם.

העתירה מבקשת לאסור על קיומה של פגישה המתוכננת לשעה 11:00 בבוקר בנושא "טוהר הבחירות", בהשתתפות ראש הממשלה, השר לביטחון לאומי והמפכ"ל. השופט סולברג הבהיר בהחלטתו: "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה". המשיבים נדרשו להגיש את עמדתם עד השעה 10:30 — זמן קצר בלבד לפני המועד המתוכנן לקיומה של הפגישה.

העתירה הוגשה על ידי עמותת "בוחרים בישראל" באמצעות עורכי דין ממשרד ארנון, תדמור-לוי. העמותה מבקשת מיו"ר ועדת הבחירות להוציא צו מניעה וצו ארעי דחוי להשהיית הדיון, או לחלופין להורות כי מפגש כזה ייערך תחת חסותו של השופט סולברג ובהשתתפות כלל ראשי המפלגות.

לטענת העותרים, קיום הפגישה בעיתוי רגיש זה — יממה וחצי בלבד לפני מועד ההצבעה — מהווה ניסיון פסול לשימוש בסמכויות שלטוניות ובמשאבי מדינה לצורכי תעמולה אלקטורלית, בניגוד לסעיף 2א לחוק דרכי תעמולה ולסעיפים בחוק הבחירות לכנסת.

בעתירה צוין כי נתניהו התבטא לאחרונה בנושא באופן המעלה חשש כבד כי תכלית הפגישה אינה ניטרלית. בין היתר, נטען כי ראש הממשלה הפיץ סרטונים ותכנים שבהם האשים את יריביו הפוליטיים בכך ש"הם רוצים לפגוע בטוהר הבחירות".

"ראש הממשלה — אשר מפיץ תעמולה כנגד יריביו הפוליטיים — מצוי בניגוד עניינים מובנה ומובהק", נכתב בעתירה. "הטיפול בהיערכות המשטרה ליום הבחירות חייב להיעשות באופן מקצועי ונטול פניות על ידי הגורמים המקצועיים בלבד, בראשות המפכ"ל, וללא מעורבות גורמים פוליטיים המתמודדים בעצמם. מי שמפקח על פעילות המשטרה והכנותיה לבחירות הוא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והנהלת הוועדה".

ברקע: סערת הדיון שבוטל

בעתירה מוזכר כי רק בשבוע שעבר פורסם כי מפכ"ל המשטרה, דני לוי, סירב להתייצב לדיון דומה שזימן השר לביטחון לאומי בן גביר, זאת לאחר שגורמים במערכת אכיפת החוק הטילו ספק במקצועיותו של הדיון. כזכור, בן גביר ביטל את דיון החירום המשטרתי לאחר הסערה התקשורתית והביקורת הנוקבת מצד בכירים במערכת.

לטענת העותרים, עובדה זו מעצימה את הצורך למנוע גם את הדיון הנוכחי שאורגן אצל ראש הממשלה. כמו כן, הודגש בעתירה כי משטרת ישראל כבר פועלת באופן עצמאי והדוק מול ועדת הבחירות המרכזית, וכי פגישות היערכות מקצועיות של המפכ"ל עם השופט סולברג כבר התקיימו כנדרש מבעוד מועד.