ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) סרטון נוסף שבו הזהיר מפני איומים צפויים מצד איראן לקראת הבחירות, וטען כי קיימים סימנים מודיעיניים ברורים לכך שהמשטר באיראן עשוי לנסות לשבש את מערכת הבחירות.

בסרטון שצולם בסוללת חץ, מסר נתניהו: "אני פה באחת מסוללות החץ שלנו, צה"ל ערוך גם בהגנה וגם בהתקפה, יש לנו סימנים מודיעיניים שהאויבים שלנו, איראן וגרורותיה יכולים לנסות לאתגר אותנו בהתקפות כדי לשבש את הבחירות".

ראש הממשלה הוסיף והפנה אזהרה חריפה למשטר האיראני: "אני מזהיר אותם: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות בלי פרופורציה, הרבה יותר חזקות ממה שאתם מדמיינים. זאת תהיה מכה ניצחת לכם. אל תטעו בנו, אל תנסו אותנו".

זו אינה הפעם הראשונה שנתניהו מעלה טענה זו. לקראת הבחירות המתקרבות, הוא חזר מספר פעמים על האזהרה כי איראן עשויה לנסות לפגוע בישראל במטרה להשפיע על תוצאות הקלפי.

יו"ר ועדת הבחירות קבע היום (ראשון) כי סרטון קודם של ראש הממשלה, שבו צולמו מטוסי קרב ישראליים ברקע, אינו מהווה תעמולת בחירות בלתי חוקית, מאחר שמטרת הצילום הוגדרה כהרתעת האויב.