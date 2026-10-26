נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) מסר תמיכה פומבי נוסף בראש הממשלה בנימין נתניהו, בפנייה ישירה לציבור הישראלי בערב יום הבחירות.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית, שיתף הנשיא האמריקני מחדש את הודעת התמיכה שהעניק לנתניהו בשבוע שעבר, כשהוא פונה ישירות לבוחר הישראלי ומדגיש את שיתוף הפעולה ההדוק בין השניים.

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"לאזרחי ישראל, למי מכם שטרם ראה זאת – אני מצרף את הודעת התמיכה שהענקתי לפני שבוע לראש הממשלה שלכם, ביבי נתניהו", כתב טראמפ. "כולם יודעים, כולל האויב, שלביבי ולי יש מערכת יחסים מצוינת בלנצח יחד".

"חייבים להשלים את המשימה"

בהמשך דבריו פירט נשיא ארה"ב שורה של מהלכים צבאיים ומדיניים שהובילה וושינגטון בשנה האחרונה: "ביצעתי את המתקפה בוונצואלה, אחת הפעולות הצבאיות המוצלחות ביותר בהיסטוריה. עוד קודם לכן ביצענו את מבצע 'פטיש חצות', שמנע ממדינת נותנת החסות הגדולה ביותר בעולם לטרור להשיג נשק גרעיני".

טראמפ הוסיף והזכיר את מבצע 'זעם אדיר', ופרס נתונים על הפגיעה הקשה במשטר בטהרן: "כעת לאיראן אין חיל ים או חיל אוויר, והצבא והכלכלה שלה הרוסים. המצור הימי מנע ממנה לקבל נפט, ושתי שכבות של הנהגה, צבאית ואזרחית כאחד, חוסלו. האינפלציה באיראן עומדת כעת על 301%".

לקראת סיום הניח הנשיא האמריקני קריאה ישירה אל מול הבוחרים בישראל: "כשתלכו לקלפיות, זכרו שביבי הוא ראש ממשלה לוחם יוצא מן הכלל! אנשים רעים מאוד כינו את ישראל 'השטן הקטן' ואת ארצות הברית 'השטן הגדול'. אסור עוד שתישמע ברחבי העולם הקריאה 'מוות לאמריקה, מוות לישראל' — והיא לא תישמע".

הנשיא האמריקני חתם את דבריו בקריאה: "הצביעו לביבי נתניהו לראשות הממשלה. עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו!"