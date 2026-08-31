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מחאה על גזירת הגיוס

עשרות מפגינים: חסימת כביש סמוך ללשכת הגיוס בתל השומר

עשרות מפגינים הגיעו הבוקר לסמוך ללשכת הגיוס בתל השומר וחסמו את הכביש במחאה על גזירת גיוס בני הישיבות • המשטרה הגדירה את ההפגנה כבלתי חוקית ופעלה להדוף את המפגינים • הכביש נחסם לתנועה בשני הכיוונים

הפגנה בלשכת הגיוס בתל השומר, ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (יום שני) לאזור לשכת הגיוס בתל השומר וחסמו את הכביש במסגרת מחאה על גזירת גיוס בני הישיבות. המשטרה הגדירה את ההתקהלות כ"הפגנה בלתי חוקית" ופעלה להדוף את המפגינים מהמקום.

בעקבות החסימה, נאסר המעבר בציר יעקב דורי בקריית אונו לשני הכיוונים, בין רחוב לוי אשכול לרחוב שלמה המלך. הנהגים התבקשו לעשות שימוש בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור.

כוחות המשטרה והמג"ב שהגיעו למקום כרזו למפגינים מספר פעמים באמצעות מערכת כריזה על היותה של ההפגנה בלתי חוקית. עם זאת, המפגינים לא נענו להנחיות והמשיכו בחסימת הכביש.

במשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

גזירת הגיוסתל השומרלשכת הגיוס

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