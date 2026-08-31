עשרות מפגינים הגיעו הבוקר (יום שני) לאזור לשכת הגיוס בתל השומר וחסמו את הכביש במסגרת מחאה על גזירת גיוס בני הישיבות. המשטרה הגדירה את ההתקהלות כ"הפגנה בלתי חוקית" ופעלה להדוף את המפגינים מהמקום.

בעקבות החסימה, נאסר המעבר בציר יעקב דורי בקריית אונו לשני הכיוונים, בין רחוב לוי אשכול לרחוב שלמה המלך. הנהגים התבקשו לעשות שימוש בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה לאזור.

כוחות המשטרה והמג"ב שהגיעו למקום כרזו למפגינים מספר פעמים באמצעות מערכת כריזה על היותה של ההפגנה בלתי חוקית. עם זאת, המפגינים לא נענו להנחיות והמשיכו בחסימת הכביש.

במשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לאפשר את חופש המחאה בגבולות החוק, אך לא תאפשר הפרות סדר, התפרעויות אלימות וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".