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מנהיג שחיבר את כל חלקי העם

בן גביר הדליק נר לזכר מרן הרב עובדיה זצ"ל

השר איתמר בן גביר הדליק נר לזכרו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל במהלך כנס עוצמה יהודית בקריית שמונה, לציון 13 שנים להסתלקותו

השר בן גביר מדליק נר לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (צילום: עוצמה יהודית)

השר איתמר בן גביר, , הדליק נר לזכרו של מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל במהלך כנס המפלגה שהתקיים בקריית שמונה, לציון 13 שנים להסתלקותו של מרן.

בפוסט שפרסם לזכרו של מרן, כתב השר בן גביר: "הערב אנו מציינים 13 שנים להסתלקותו של מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זצוק"ל".

"גאון הדור, ענק בתורה ומנהיג שהותיר אחריו מורשת אדירה ודרך שחצתה מגזרים ועדות", המשיך בן גביר. "מנהיג שידע לחבר בין כל חלקי העם, בין דתיים לחרדים, בין חילונים למסורתיים, בין חיילי צה"ל לבני הישיבות".

השר ציין כי "מורשתו ממשיכה להאיר את דרכנו עד היום, ודמותו הגדולה חסרה כל כך. היום כולנו מדליקים נר, זוכרים ומתגעגעים".

בן גביר סיים את דבריו בברכה: "יהי רצון שיהיה מליץ יושר על עם ישראל כולו. זכותו תגן עלינו, אמן".

איראןאיתמר בן גבירעוצמה יהודיתהרב עובדיה יוסף

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