נציבות שירות המדינה הנחתה השבוע את משרדי הממשלה להחיל מנגנון אכיפה ממוחשב שיחסום את קליטתם לעבודה של מועמדים שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל. במסגרת המהלך, מערכת הקליטה הממוחשבת תבדוק באופן אוטומטי את נתוני המועמדים מול צה"ל ותמנע את השלמת ההליך עבור מי שמעמדם טרם הוסדר.
ההנחיה מתקבלת ימים ספורים לפני הבחירות, במה שנתפס כהמשך לשורת הצעדים נגד הציבור החרדי ולומדי התורה.
ההנחיה, שנשלחה למשרדי הממשלה והגיעה לידי חדשות 12, ניתנה בעקבות הצעדים לקידום אכיפת חובת הגיוס בקרב צעירים חרדים, ובהמשך להנחיות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, בנושא הסנקציות על מי שלא התייצבו לשירות צבאי.
על המכתב חתום ניסים מזרחי, הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך וראש מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה. המכתב מופנה למנהלי אגפי ההון האנושי במשרדי הממשלה ובמערכות הבריאות, הביטחון והחוץ.
בנציבות מבהירים כי אין מדובר בהוראה חדשה, אלא באכיפה מחודשת של כלל המעוגן בתקנון שירות המדינה, המוכר בשם התקשי"ר. במכתב מודגש כי המהלך אינו משנה את הוראות התקנון ואינו מוסיף תנאי העסקה חדש, אלא נועד להבטיח שההוראה הקיימת תיושם בפועל.
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