בני ישיבה בטקס צבאי בכותל. אילוסטרציה ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

נציבות שירות המדינה הנחתה השבוע את משרדי הממשלה להחיל מנגנון אכיפה ממוחשב שיחסום את קליטתם לעבודה של מועמדים שלא הסדירו את מעמדם מול צה"ל. במסגרת המהלך, מערכת הקליטה הממוחשבת תבדוק באופן אוטומטי את נתוני המועמדים מול צה"ל ותמנע את השלמת ההליך עבור מי שמעמדם טרם הוסדר.