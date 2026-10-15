אירוע חריג התרחש בליל שלישי באולם השמחות 'אהלי תורה' בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, כאשר מלצר שעבד בחתונה נעצר בחשד שגנב כרטיסי אשראי ממשתתפים באירוע.

הפרשה התגלתה בזכות ערנותה של אחת האורחות, שהבחינה במהלך החתונה כי כרטיס האשראי שלה נעלם. החשד שלה התמקד במהירות באחד המלצרים שהעניקו שירות באולם.

האישה החליטה לפעול, ניגשה אל המלצר החשוד והתעמתה עמו ישירות. במהלך העימות התגלתה האמת: ברשותו של המלצר נמצאו מספר כרטיסי אשראי נוספים ששייכים למשתתפים אחרים שהגיעו לחגוג באירוע, כך על פי דיווח באתר 'קראון הייטס אינפו'.

בעקבות חשיפת הגניבה הוזעקו למקום מתנדבי ארגון 'השומרים' של קראון הייטס. המתנדבים הגיעו במהירות ושיתפו פעולה עם שוטרי תחנת המשטרה ה-77 של ניו יורק.

השוטרים עצרו את החשוד במקום, והוא הועבר לחקירה פלילית כאשר מיוחס לו חשד חמור של גניבה בידי מורשה (Grand Larceny).

בעקבות המקרה פנו בארגון 'השומרים' של קראון הייטס בפרסום רשמי לציבור, הודו לאזרחים הערניים שדיווחו על המתרחש בזמן אמת, וקראו לתושבי השכונה ולציבור החוגגים להמשיך לגלות ערנות גבוהה ולהקפיד על שמירת חפציהם האישיים.

בארגון הדגישו כי באירועים המוניים ובאולמות שמחות – שבהם פועלים אנשי צוות רבים מן החוץ – קיים צורך מוגבר לשמור על ארנקים וכרטיסי אשראי. כמו כן, הופץ מספר החירום של הארגון (774-3333-718) לצורך דיווח מיידי על כל פעילות חשודה בשכונה.

יצוין כי זהו אחד ממספר אירועים שהתרחשו בשכונת קראון הייטס בתקופה האחרונה. בשבועות האחרונים דווח על שיתוף פעולה בין מתנדבי 'השומרים' בבורו פארק לבין צוות הטכנולוגיה בקראון הייטס, שהוביל למעצרם של שני חשודים שהטילו אימה על תושבי השכונות החרדיות.

בנוסף, התרחש אירוע דרמטי לפנות בוקר כאשר אנטישמי שצעק "הייל היטלר" רדף עם סכין אחר בחור ישיבה עד לבית פרטי, והתוקף נעצר לאחר מרדף משטרתי ומבצעי מורכב.