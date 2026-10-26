לא בשביל להתקבל למוסדות ולא בשביל פטור מגיוס // טור דעה

מעולם לא נרדפנו ככה, מעולם לא שנאו אותנו כל כך. הציבור החרדי נמצא בתקופת שפל היסטורית ביחסים שבינו לבין העם הישראלי.

האנטישמיות, כן כן - האנטישמיות, חוגגת מעל המסכים של רוב בתי ישראל בכל ערב. "החרדים גוזלים את הכסף שלנו", "החרדים לא מתגייסים", החרדים, החרדים, החרדים.

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בני תורה נרדפים, חוששים לנסוע לשבת להורים, חוששים לצאת מפתח הישיבה שמא ייעצרו. גם אלו ש"לומדים באמת", המתמיד הידוע מסדר ד', ה'צדיק' של בין הסדרים - גם הם מפחדים עד מוות מכל מפגש אקראי עם שוטר שיביא אותו בהכרח אל בין הסורגים.

הפגיעה אינה רק בנו, כציבור. לא על כבוד "הציבור החרדי" אנו בוכים. על כבודה של התורה הקדושה אנו בוכים, על הוויות דאביי ורבא, על הראשונים והאחרונים, על הניגון המתוק של "תקפו כהן" - את אלו מנסים אותם רשעים מנסים לעקור מישראל.

ופתאום, בתוך מבול השנאה הזו קמו להם אנשים והחליטו שזהו בדיוק הזמן להתפשר, להסביר, לתרץ.

רצים הם מאולפן לאולפן, מנסים למצוא חן בעיני הפריץ, ממש באותם אולפנים בהם משפילים בכל ערב את תורת ישראל ואת חכמיה עד עפר.

במקום למחות על כבוד התורה, על מעצר לומדיה, על השפלת חכמיה, החליטו אלו כי כעת זהו הזמן לפתוח מפלגה שתדון בפשרות, בניסיון לקבל מעט לגיטימציה לעצם זכותנו להתקיים כחרדים.

אחרי השנים הקשות שעולם התורה עבר, מצופה היה כי המפלגות החרדיות יקבלו מספר מנדטים היסטורי, דמיוני, כזה שישקף באמת את גודל האוכלוסייה החרדית והגידול הטבעי בו התברכנו ב"ה.

לצערנו, הסקרים קובעים כי אלפי חרדים יבחרו הפעם לערוק לצד השני, במקום להצביע ברגליים לאות הזדהות עם לומדי התורה הנרדפים עד צוואר.

לכל אותם אלו המתכננים להצביע למפלגות לא-חרדיות, זה המקום לשאול שאלה נוקבת: מה יותר חשוב לכם? האגו שלכם - שלא קיבלו את הילדים שלכם למוסדות, או התורה הקדושה ולומדיה?

מה באמת חשוב לכם? האם שאלו שאינם לומדים יתגייסו - או שאלו שכן לומדים ימשיכו ללמוד בהתמדה?

אז נכון, המפלגות החרדיות נכשלו כישלון מוחץ - באשמתן או שלא באשמתן, בפתרון הסוגייה - אבל זה לא הנושא עכשיו! עכשיו הספינה טובעת!

התגובה היחידה להשפלה הנוראה שעברנו בשנתיים האחרונות היא דווקא הצבעה למפלגות חרדיות, אותנטיות, כאלו שחורטות על דגלן באופן ברור כי התורה היא חיינו! לכל אלו המבקשים לקעקע את הרשב"א והריטב"א, את אביי ורבא, את תקפו כהן ושניים אוחזין, התשובה שלנו היא בקלפי: אנחנו חרדים, וגאים להיות עובדי השם.

איננו מצביעים למפלגות חרדיות בשביל היתרי בנייה או מוסדות לימוד. כאשר נצביע למפלגות החרדיות המטרה תהיה אחת: עוד קול של קידוש השם מול חילול השם הנורא המתחולל ברחובות ובאולפנים באין מפריע.

נציגנו אולי לא יפתרו את בעיית הגיוס גם בקדנציה הבאה, וכנראה שהצבעה למפלגה חרדית לא תגרום למנהל הסמינר לקבל את הבת למוסד, אבל אנחנו את שלנו עשינו! הצהרנו באופן ברור שאנחנו בצד הנכון, בצד של התורה, לא בצד המתפשר, לא בצד המתנצל. חרדים אנחנו, לומדי תורה אנחנו, עבדי השם אנחנו.