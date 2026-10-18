חברת 'דן תחבורה' חתמה על הסכם רשמי לרכישת חברת האוטובוסים 'תנופה' תמורת כ-150 מיליון שקלים, בעסקה שעשויה להביא תפנית דרמטית בחייהם של עשרות אלפי משפחות חרדיות בשומרון ובפרוזדור ירושלים. החברה הגישה הודעה רשמית למשרד התחבורה על חתימת ההסכם, והמהלך מגיע לאחר שנים של משבר תחבורתי חמור שפקד את תושבי היישובים החרדיים באזורים אלה.

שמה של חברת 'תנופה' הפך בשנים האחרונות בקרב תושבי היישובים החרדיים למילה נרדפת לסבל. החברה, המפעילה את קווי התחבורה הציבורית באשכול שומרון – ובכללם הקווים ליישוב החרדי עמנואל – ובאשכול פרוזדור ירושלים, הכולל את הקווים החרדיים של קריית יערים/טלז-סטון, גבעת זאב והר שמואל, ועוד קווים חרדיים, ספגה ביקורת חריפה מצד נבחרי הציבור החרדיים וראשי המועצות המקומיות.

הסבל הגיע לשיאו בימי שישי, ערבי חגים ומוצאי שבתות, כאשר מאות נוסעים, ובהם נשים וילדים קטנים, נותרו שעות ארוכות בתחנות מבלי יכולת להגיע ליעדם. תושבי עמנואל וטלז-סטון סבלו בשנים האחרונות מגל בלתי פוסק של ביטולי נסיעות ברגע האחרון, אוטובוסים שתקועים בצדי הדרכים, וקווים עמוסים לעייפה.

הכשלים תורגמו גם לכיס של החברה: 'תנופה' דורגה כשיאנית הקנסות השנייה בגודלה בארץ, לאחר שנקנסה על ידי משרד התחבורה בסכום אדיר של 14.5 מיליון שקל בגין בעיות שירות קשות. עיריית בית שמש אף שיגרה בינואר האחרון בקשה חריפה להפסקת ההתקשרות עם החברה, לאחר שנה וחצי של כשלים חמורים.

משרד התחבורה מתכוון לנצל את חילופי הבעלות כדי לעשות סדר עמוק בכשלים המבניים. הרשות הארצית לתחבורה ציבורית הציבה תנאי חד-משמעי לאישור העסקה: חברת 'דן' תחויב לרכוש באופן מיידי 100 אוטובוסים חדשים כדי להחליף את צי האוטובוסים המיושן, המקולקל והמוזנח של 'תנופה'.

גורמים בענף התחבורה מציינים כי הצעד מגיע לאחר שביולי האחרון, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, כינס דיון חירום סביב השירות הלקוי של 'תנופה' ואף ביקש לבחון את שלילת רישיונה של החברה. הייעוץ המשפטי בלם את המהלך הקיצוני, אך חתימת ההסכם עם 'דן' פותחת פתח לפתרון המשבר ללא צורך בהליכים משפטיים ממושכים.

חברת 'דן', חברת התחבורה הציבורית השנייה בגודלה בישראל, מחזיקה בצי של כ-3,000 אוטובוסים, מהם כ-1,000 אוטובוסים חשמליים. כניסתה לפעילות באזור עשויה להביא עמה יכולות תפעוליות משופרות. החברה משלימה בעסקה זו מסע רכישות, לאחר שלאחרונה רכשה את חברת "מסיעי שאשא" תמורת 180 מיליון שקלים.

כניסתה של חברת 'דן' לתמונה מעוררת אופטימיות זהירה במגזר. מדובר בחברה המנוסה ביותר בהפעלת תחבורה ציבורית בריכוזים חרדיים צפופים, בראשם עיר התורה והחסידות בני ברק. נוסעים חרדים מקווים כי הניסיון של 'דן' יביא להבנה עמוקה יותר של צורכי המגזר, כגון היערכות נכונה לימי עומס ייחודיים למגזר החרדי – ימי שישי הקצרים של החורף, תקופות 'בין הזמנים', חגים וימי שיא.

עבור הציבור החרדי, תחבורה ציבורית אינה מנת חלקם של מעטים, אלא עורק החיים המרכזי של כמעט כל משפחה, אברך ובחור ישיבה. בשנים האחרונות התושבים חוו גל של ביטולי נסיעות ברגע האחרון, אוטובוסים תקועים בצדי הדרכים, וקווים עמוסים לעייפה. באירוע דרמטי שהתרחש ביולי האחרון, עובדי 'תנופה' השביתו את כלל הקווים באשכול בית שמש והשומרון למשך חמש שעות רצופות, ומאות תושבים נותרו תקועים בתחנות.

למרות חתימת ההסכם, בשוק התחבורה מדגישים כי העסקה טרם הושלמה באופן סופי. מלבד הצורך באישור הרגולטורי הרשמי של משרד התחבורה והרשות לתחרות, מאחורי הקלעים מתפתחת התנגדות פנימית: בעוד בעלי השליטה חתמו על המכירה, חלק מהשותפים האחרים המחזיקים במניות המיעוט של 'תנופה' מתנגדים למהלך ומנסים לבלום אותו.